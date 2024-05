Questo Starbucks del futuro è gestito da 100 robot che prendono le ordinazioni

Nella città di Seongnam, a sud di Seoul, sorge una delle strutture più avanzate al mondo nell'ambito della robotica: la Naver 1784 Tower, quartier generale della tecnologia sudcoreana Naver. Conosciuta per essere il più grande laboratorio di robotica del mondo, questa torre rappresenta un vero e proprio campo di prova per le innovazioni nell'ambito di robotica, intelligenza artificiale e servizi cloud.

Il numero 1784 non è casuale: oltre a indicare il numero catastale del lotto su cui sorge l'edificio, è anche l'anno che segna l'inizio della prima rivoluzione industriale. Naver 1784 è, in effetti, molto più di un semplice edificio; è un concentrato di tutto ciò che la tecnologia potrà presto realizzare in termini di interazione uomo-macchina e miglioramenti della vita quotidiana, sia sul posto di lavoro che in altri ambiti.

All'interno di questo imponente edificio "vivono" i protagonisti principali di questa rivoluzione: circa 100 robot di servizio chiamati Rookie. Questi robot funzionano grazie a un'innovativa piattaforma di intelligenza artificiale chiamata ARC (AI, Robot, and Cloud). Il sistema ARC sfrutta il network Naver Cloud e 5G per offrire un'intelligenza multi-robotica in grado di gestire, pianificare e processare i movimenti e i compiti dei robot.

I Rookie, dotati di ruote e un vano adibito al trasporto di cibo, bevande o altri oggetti, lavorano principalmente in uno Starbucks situato all'interno della torre, ma sono anche incaricati della distribuzione di pacchi e pranzi nei 36 piani dell'edificio. L'operatività è supportata dal sistema Roboport, un ascensore dedicato ai robot che facilita il rapido accesso ai vari piani.

Oltre a Rookie troviamo Ambidex, un robot a doppio braccio dotato di meccanismi avanzati per svolgere i compiti che richiedono più forza: garantisce interazioni sicure con gli umani e può gestire compiti ad alto carico grazie alla sua struttura azionata da cavi.

Con la quotidianità che diventa terreno fertile per condurre test su base giornaliera, ogni problema affrontato dai robot un giorno diventa un'opportunità di miglioramento il giorno successivo, rendendo Naver 1784 non solo un modello di avanguardia tecnologica ma anche un esempio di come la tecnologia possa trasformare radicalmente il nostro modo di vivere e lavorare.