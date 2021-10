Scoperto un ibrido super raro di cometa e asteroide

Le comete provengono tipicamente dal Sistema Solare esterno e hanno orbite lunghe ed ellittiche. Sono piene di ghiaccio che inizia a sublimare quando la cometa si avvicina al Sole, generando un’atmosfera polverosa e nebbiosa (chiamata chioma) e le famose code cometarie.

Gli asteroidi di solito si trovano invece nella fascia principale degli asteroidi, tra Marte e Giove, con orbite che sono più simili a quelle dei pianeti. Si pensa anche che siano piuttosto asciutti e rocciosi, quindi non formano solitamente le code mostrate dai loro parenti più esotici.

Una roccia spaziale appena scoperta, tuttavia, sembra avere caratteristiche di entrambi. Si chiama (248370) 2005 QN173, e si trova nella fascia principale degli asteroidi, come milioni di altri asteroidi, girando intorno al Sole in una traiettoria simile a quelle planetarie.

Ma, come una cometa, nel luglio di quest’anno, 248370 è stato avvistato mostrando segni di coda nel suo passaggio più vicino al Sole (perielio). Questo lo renderebbe un raro ibrido dei due – un tipo di oggetto che chiamiamo asteroide attivo, o cometa della fascia principale. È uno dei circa venti oggetti di questo tipo, raramente visti – tra gli oltre 500.000 oggetti noti della fascia principale – che sono stati sospettati di essere comete della fascia principale, e solo l’ottavo oggetto di questo tipo confermato. Inoltre, gli astronomi hanno scoperto che l’oggetto è stato attivo più di una volta.

NASA

Il comportamento di 248370 è stato scoperto il 7 luglio 2021, nei dati dell’indagine astronomica robotica Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Le osservazioni di conferma effettuate dal Lowell Discovery Telescope hanno mostrato chiari segni di una coda, e una ricerca dei dati della Zwicky Transient Facility ha mostrato che la coda è apparsa già l’11 giugno.

Le misurazioni effettuate da Hsieh e dal suo team hanno rivelato che il nucleo cometario – che è il pezzo di roccia da cui si estende la coda – è di circa 3,2 chilometri di diametro. A luglio, la coda era lunga più di 720.000 chilometri, ma larga solo 1.400 chilometri. “Questa coda estremamente stretta ci dice che le particelle di polvere fluttuano a malapena fuori dal nucleo a velocità estremamente lente e che il flusso di gas che fuoriesce dalla cometa che normalmente solleva la polvere nello spazio da una cometa è estremamente debole”, ha spiegato Hsieh.

“Tali basse velocità normalmente renderebbero difficile per la polvere sfuggire alla gravità del nucleo stesso, quindi questo suggerisce che qualcos’altro potrebbe aiutare la polvere a fuggire. “Ad esempio, il nucleo potrebbe ruotare abbastanza velocemente da aiutare a scagliare la polvere nello spazio che è stata parzialmente sollevata dalla fuoriuscita di gas. Saranno necessarie ulteriori osservazioni per confermare la velocità di rotazione del nucleo”.

La fascia degli asteroidi si trova tra circa 2,2 e 3,2 unità astronomiche dal Sole. La linea di gelo del Sistema Solare – il punto oltre il quale è abbastanza freddo da permettere al ghiaccio di formarsi nel vuoto – è di circa 5 unità astronomiche. Quindi non è chiaro perché queste comete della fascia principale abbiano trattenuto abbastanza ghiaccio per produrre attività di sublimazione cometaria.

Inoltre, potrebbero aiutarci a capire un po’ anche la Terra. Nei primi giorni del Sistema Solare, gli impatti degli asteroidi che portano acqua potrebbero essere stati uno dei modi in cui l’acqua è stata consegnata alla Terra. Se le comete della fascia principale hanno acqua, potremmo essere in grado di esplorare questa idea un po’ più in là.