SpaceX cattura un razzo in volo: un successo storico

SpaceX ha compiuto domenica un'impresa ingegneristica senza precedenti, lanciando il quinto volo di prova del suo enorme razzo Starship e recuperando il booster Super Heavy al sito di lancio in Texas dopo 7 minuti utilizzando bracci meccanici.

Questo risultato è cruciale per la visione di SpaceX di riutilizzare rapidamente il razzo Starship, consentendo missioni umane su Luna e Marte. Il lancio è avvenuto alle 14:25 ora locale dal sito Starbase di SpaceX in Texas. Il razzo alto 121 metri ha generato una spinta di quasi 17 milioni di libbre dai suoi 33 motori Raptor, consumando 20 tonnellate di propellente al secondo. Dopo poco più di 2 minuti e mezzo, il booster Super Heavy si è separato mentre lo stadio superiore Starship ha proseguito verso lo spazio.

Il booster ha poi invertito la rotta tornando verso la costa texana. Dopo aver raggiunto un'altitudine di 96 km, ha iniziato una discesa supersonica prima di riaccendere 13 motori per frenare. Infine, utilizzando solo 3 motori, si è posizionato in hovering sopra la piattaforma di lancio.

A quel punto, la torre di lancio soprannominata "Mechazilla" ha afferrato il razzo con due bracci meccanici noti come "chopsticks". I motori si sono spenti, lasciando il booster sospeso a circa 60 metri da terra.

"Starships are meant to fly. It sure as hell flew today. So let's get ready for the next one."