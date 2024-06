Cresce l'FWA 5G in Italia, meglio di FTTC e VDSL per utenti e operatori

Nei giorni scorsi si è tenuto il consueto Ericsson Mobility Report che analizza l'espansione del 5G a livello globale. Il report annuale fa segnare un visibile incremento delle offerte di connettività avanzata (Stand Alone) e della copertura del 5G Midband. Stando ai dati, entro la fine del 2029 si prevede che il numero di abbonamenti 5G nel mondo raggiungerà i 5,6 miliardi, con un aumento del traffico mobile del 20% su base annua. La copertura del 5G al di fuori della Cina raddoppierà, passando dal 40% di fine 2023 all’80% di fine 2029.

Per quanto riguarda l'utenza mobile e l'offerta, il report evidenzia lo sviluppo della copertura del 5G in banda media, che a fine 2023 copriva il 35% della popolazione mondiale (escludendo la Cina). Circa cinquanta dei trecento operatori che forniscono servizi 5G hanno lanciato il 5G Standalone.

Tuttavia, la previsione dell’aumento annuo del traffico dati è stata rivista al ribasso rispetto alla precedente edizione del report pubblicata a novembre 2023. Tale adeguamento è stato necessario poiché i dati di base dell'analisi sono cambiati, con numeri più bassi rilasciati da regolatori e operatori telco nella seconda metà del 2023, in mercati altamente popolati.

Nonostante ciò, il traffico dati mobile è cresciuto del 25% anno su anno tra fine marzo 2023 e fine marzo 2024, spinto principalmente dalla migrazione degli abbonati verso servizi di più recente generazione e ad alta intensità di dati, come il video. A fine 2023, circa un quarto di tutti i dati sulle reti mobili era gestito tramite 5G e si prevede che entro fine 2029 questa quota salirà al 75%.

Il rapporto evidenzia anche che la connettività Fixed Wireless Access (FWA) sta diventando un caso d’uso significativo per l’implementazione del 5G da parte degli operatori telco di tutto il mondo. Nell’ultimo anno si è registrata una crescita significativa degli attori che offrono questo servizio, utilizzandolo per proporre offerte differenziate basate sulla velocità di connessione.

Secondo il report, dei 310 operatori telco considerati a livello globale, 241 offrivano servizi FWA ad aprile 2024. Tra questi, 128 – circa il 53% – proponevano anche un’offerta 5G FWA segnando un aumento di 12 punti percentuali rispetto al periodo corrispondente del 2023, con una crescita del 29%.

Ericsson sottolinea che il 5G FWA offre velocità, funzionalità di gestione dei dati e bassa latenza, rendendo più attrattivo per gli operatori telco creare piani tariffari FWA differenziati per velocità, con parametri dati in downlink e uplink, similmente a quanto avviene per le offerte di connettività via cavo o fibra. Questo ha contribuito nell’ultimo anno a far crescere di quasi il 50% il numero di operatori che offrono tariffe 5G FWA differenziate basate sulla velocità, con il 40% di tutti gli operatori attivi in questo ambito. Questo rende la connettività FWA il secondo caso d’uso più rilevante per il 5G, dopo l’offerta di servizi in banda larga mobile evoluti.

In Italia, il 5G FWA sta dando un notevole impulso ai servizi a banda larga. Secondo un'analisi condotta da Opensignal, i provider che offrono servizi 5G FWA sono Eolo, Fastweb, Linkem, Vodafone e WindTre. Tra questi, Vodafone, Fastweb e WindTre gestiscono reti 5G condivise con i clienti di telefonia mobile, mentre Eolo e Linkem utilizzano le loro reti 5G esclusivamente per fornire servizi FWA 5G.

Gli utenti del 5G FWA con Fastweb, Eolo, WindTre e Vodafone dichiarano nel 77% dei casi che l'esperienza supera la media delle connessioni xDSL/FTTC in Italia. Lo stesso vale per la velocità di upload, che supera i 23,4 Mbps per questi provider, rispetto alla media delle connessioni xDSL/FTTC in Italia (20,2 Mbps).

Con il 5G FWA di Fastweb, l’86% dei test supera le soglie di Consistent Quality, posizionandosi al vertice in questa metrica e offrendo un’esperienza migliore rispetto all’FTTH. La velocità di download più elevata tra i provider 5G FWA si registra con Fastweb ed Eolo (66,1-70,1 Mbps), dati superiori rispetto alle connessioni xDSL/FTTC in Italia (54,4 Mbps). Per quanto riguarda la velocità di upload, Fastweb, Eolo, WindTre e Vodafone mostrano performance superiori a 23,4 Mbps, migliori rispetto alla media delle connessioni xDSL/FTTC.