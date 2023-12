Tesla Robot 2.0, più veloce, più preciso e più inquietante

Quando il progetto Optimus è stato annunciato per la prima volta, molti lo hanno accolto con scetticismo, ma sembra che Tesla voglia dimostrare che Optimus è più di un'idea puramente eccentrica. La nuova versione, l'Optimus Gen 2 è stato recentemente presentato attraverso un video di presentazione e i miglioramenti, rispetto al modello originale, sembrano essere svariati.

Una delle caratteristiche più impressionanti è l'implementazione di attuatori e sensori completamente progettati da Tesla. Questo dovrebbe contribuire a migliorare l'efficienza complessiva del robot. Secondo le affermazioni dell'azienda, Optimus Gen 2 è ora in grado di camminare il 30% più velocemente, segnando un importante passo avanti rispetto al prototipo precedente.

La dimostrazione video mostra anche una riduzione di peso di 10 kg e un notevole miglioramento dell'equilibrio.

Le mani, spesso un punto critico nella progettazione di un robot umanoide, sono state anch'esse notevolmente migliorate. Ora sembrano essere in grado di gestire pesi significativi mentre mantengono la precisione necessaria per maneggiare oggetti delicati (come le uova). Questo è chiaramente un passo avanti fondamentale per un robot che punta a sostituire l'uomo in diverse attività.

Elon Musk ha dichiarato che l'azienda prevede di utilizzare Optimus Gen 2 nelle proprie operazioni di produzione e, una volta dimostrata la sua efficacia, di mettere in vendita il robot. Musk è ottimista riguardo al futuro di Optimus, prevedendo che possa diventare una parte importante del valore complessivo di Tesla.