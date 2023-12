Catene da neve integrate nella ruota, la nuova curiosa idea di Hyundai

Hyundai e Kia hanno presentato una nuova tecnologia per gli pneumatici che punta a migliorare la sicurezza nella guida sulla neve e in inverno, tramite l'integrazione di catene da neve all'interno delle gomme.

Il sistema si basa su moduli in lega posizionati direttamente nel pneumatico e che possono essere attivati all'occorrenza. Quando viene attivato un segnale elettrico, presumibilmente attraverso la pressione di un pulsante o l'attivazione di una modalità di guida specifica, i moduli si estendono verso l'esterno agendo come catene tradizionali (qui la nostra guida), aumentando l'aderenza sulla neve.

Il design include un particolare insieme ruota/pneumatico con scanalature radiali a intervalli prestabiliti che contengono i moduli in lega a memoria di forma. La tecnologia, attualmente in attesa di brevetto, è progettata per essere implementata presto nelle auto stradali di Hyundai e Kia.

L'idea si basa sulla capacità della lega di cambiare forma in risposta a una corrente elettrica. Normalmente, la lega è nascosta nella ruota, pressata in una forma a "L", senza contatto con la strada, mantenendo il veicolo stabile. Quando attivata, la lega ritorna alla sua forma originale a "J", sporgendo dallo pneumatico per affrontare la neve, offrendo al conducente maggiore stabilità. La tecnologia, al momento in attesa di brevetto, non è ancora pronta per essere introdotta su veicoli come Ioniq 5 o Tucson.

Hyundai e Kia hanno l'obiettivo di produrre in serie questi pneumatici dopo ulteriori test di durata e prestazioni. Mentre Hyundai sta lavorando sui tradizionali pneumatici in gomma, si osserva un interesse crescente per gli pneumatici airless, come l'Altis di Michelin, che ha superato test di resistenza a velocità fino a 130 km/h. Insomma, il mercato delle ruote e dei suoi accessori sembra in continua sviluppo e nei prossimi anni potremmo assistere al debutto di soluzioni omologate sempre più innovative, come le recenti calze da neve (qui la nostra guida).