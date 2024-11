Un satellite permetterà di fare dei selfie con la Terra

Un ex ingegnere della NASA, Mark Rober, ha annunciato il lancio di un satellite in orbita per scattare selfie spaziali con la Terra sullo sfondo. Il progetto, supportato da Google e T-Mobile, permetterà agli utenti di ottenere una foto del proprio volto con il pianeta Terra come sfondo.

Il satellite, la cui messa in orbita è prevista per gennaio 2025 tramite un razzo SpaceX, inizierà a scattare le foto alcuni mesi dopo il lancio. Rober, noto per i suoi video virali su YouTube, ha dichiarato che il satellite sarà in grado di fotografare il ritratto di chiunque venga visualizzato su un Google Pixel, con la Terra sullo sfondo.

Il satellite cambierà costantemente posizione grazie a un volano interno.

L'iniziativa, sebbene pubblicizzata come gratuita, richiede in realtà un abbonamento a CrunchLabs, un servizio che offre kit di ingegneria per bambini, per ottenere il codice necessario per il selfie spaziale. In alternativa, i clienti T-Mobile possono ricevere un codice gratuito tramite l'app T-Life, mentre i possessori di Google Pixel riceveranno codici dedicati.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il satellite è dotato di due fotocamere e due telefoni Google Pixel montati su entrambi i lati per garantire ridondanza. L'energia necessaria al funzionamento proviene da un ampio array solare che alimenta una batteria da 120Wh.

Una delle sfide tecniche più interessanti del progetto riguarda il posizionamento del satellite. Senza propulsori o eliche, il dispositivo deve orientarsi in tre direzioni diverse per raccogliere energia solare, scattare i selfie e inviare/ricevere le immagini. Per risolvere questo problema, il team di Rober ha installato un volano all'interno del satellite che ne permette il cambio di posizione in base all'azione da eseguire.

Gli utenti interessati potranno caricare il proprio selfie su spaceselfie.com a partire dal 3 dicembre. Successivamente, riceveranno un'email con le istruzioni per tracciare quando la loro foto verrà scattata dallo spazio. Rober ha affermato che informerà gli utenti del momento esatto in cui verrà scattata la foto, permettendo loro di uscire all'aperto e comparire due volte nell'immagine: una volta nel selfie caricato e una volta sulla Terra visibile sullo sfondo.