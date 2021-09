Virgin Hyperloop, il treno subsonico è pronto per l’esposizione a Dubai

Mentre lavora alla tecnologia di propulsione necessaria per trasportare persone e merci attraverso tubi quasi a vuoto a circa la velocità del suono, Virgin Hyperloop continua anche a sviluppare il design dei pod, i vagoni del treno. L’ultima versione di queste capsule sarà esposta alla prossima fiera Expo 2020 di Dubai, dove i visitatori potranno salire a bordo per saggiare un anticipo di futuro ad alta velocità.

Virgin Hyperloop ha presentato alcune versioni dei suoi pod nel corso degli anni, la più recente è arrivata a gennaio quando la società ha condiviso un video promozionale della sua simulazione di trasporto passeggeri, in grado di trasportare 28 persone, con ricarica wireless, un lucernario artificiale e notifiche di viaggio a LED.

La società ha ora annunciato che si presenterà a Expo 2020 con un pod passeggeri con finiture vicine a quelle di produzione, all’interno del padiglione Flow per DP World, un operatore portuale locale con cui Virgin Hyperloop ha collaborato per esplorare il trasporto merci ultraveloce negli Emirati Arabi Uniti.

Sempre nello stesso padiglione sarà presente anche un cargo pod in scala reale, che misura quasi 10 metri di lunghezza. Il carico è stato a lungo parte dei piani di Virgin Hyperloop per il suo futuristico sistema di trasporto, con la collaborazione dell’azienda con DP World che ha preso il via nel lontano 2016 cercando di aiutare a portare le merci dalle navi portacontainer nel porto Jebel Ali di Dubai.

“Il flusso costante di merci ha storicamente guidato l’innovazione nel settore dei trasporti e ora più che mai, dobbiamo continuare a mettere a prova di futuro il settore”, ha dichiarato Sultan bin Sulayem, Presidente di DP World e Virgin Hyperloop. “Hyperloop è pronta a rivoluzionare il mercato globale della logistica on-demand e siamo entusiasti di condividere la nostra visione per la tecnologia nel padiglione DP World FLOW a Expo 2020”.