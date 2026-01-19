Avatar di Ospite RAM Pro #603 0
Quando si avviano queste sperimentazioni, spero che venga posta come prioritaria la sicurezza non solo per chi è nei laboratori, ma per tutta l'umanità.
A volte si sente di virus o altri agenti patogeni sfuggiti dai laboratori e non vorrei che i soggetti delle sperimentazioni possano in qualche modo scatenare qualche "altro" serio problema a causa di superficialità, distrazione, faciloneria o tutto quello che volete.

Non sto dicendo che queste fughe sono all'ordine del giorno, ma a volte sembra che l'entusiasmo o l'accesso interesse di alcuni gruppi di ricerca facciano per un attimo passare in secondo piano il livello di sicurezza.

Quanto allo fughe, anche se dovessero avvenire più spesso di quanto si creda, non credo siano notizie che vengano diffuse così alla leggera e per ovvie ragiorni immagino.
L’ignoranza che avanza

Tranquillo, ogni giorno quando vai in bagno espelli da 10 a 100 milioni di E coli per grammo di feci mentre il virus è un virus che infetta l' E Coli e quindi assolutamente innocuo per l'uomo
