13 caratteristiche di Oppo Reno13 Series che vi faranno innamorare

Presentata ufficialmente a Milano il 24 febbraio 2025, la serie Reno13 – composta da Reno13 Pro, Reno13, Reno13 F e Reno13 FS – non è solo un aggiornamento incrementale. L'obiettivo di OPPO sembra chiaro: mettere a disposizione di più persone funzioni basate sull'intelligenza artificiale, solitamente viste su modelli più costosi, senza tralasciare un design curato, buone prestazioni e una notevole resistenza.

Non si tratta solo di piccoli ritocchi rispetto al passato; ci sono diverse novità interessanti che meritano attenzione. In questo articolo, abbiamo messo in evidenza 13 caratteristiche specifiche della serie Reno13 che vale la pena conoscere e le fantastiche offerte dedicate su Oppo Store.

1. Design ispirato alla natura

La prima impressione conta, e la Reno13 Series colpisce immediatamente. Ispirandosi alle delicate ed eleganti ali delle farfalle, il design fonde tecnologia e moda in un connubio audace e raffinato. Questa filosofia estetica è ulteriormente esaltata dalla collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, che ha creato due cover esclusive - "Chromatic Dreams" e "Metamorphosis" - catturando l'essenza della trasformazione e del movimento armonioso.

Le colorazioni disponibili sono pensate per distinguersi:

Reno13 Pro: Plume Purple, Graphite Gray

Reno13: Plume White, Luminous Blue

Reno13 F / Reno13 FS: Plume Purple, Graphite Gray, Luminous Blue

2. Resistenza estrema

Ma la vera rivoluzione è la resistenza. L'intera serie vanta le certificazioni IP66, IP68 e IP69, un vero riferimento nel settore. Questo significa protezione totale dalla polvere e resistenza all'acqua eccezionale, inclusi getti d'acqua calda fino a 80°C e immersioni fino a 2 metri per 30 minuti. Sono quindi smartphone pronti ad affrontare qualsiasi ambiente.

I materiali sono altrettanto premium. Sui modelli Reno13 Pro e Reno13, la scocca posteriore scolpita da un unico pezzo di vetro offre una curvatura elegante e una maggiore resistenza. Il telaio è realizzato in alluminio di grado aerospaziale, garantendo robustezza senza compromettere la leggerezza: +200% di resistenza alla trazione rispetto alla plastica, +20% alla flessione e +36% agli urti. Il risultato? Reno13 Pro pesa solo 195g (spessore 7,55mm), mentre Reno13 si ferma a 181g (spessore 7,24mm/7,29mm a seconda del colore).

3. Display immersivo

L'esperienza visiva sulla serie Reno13 è di altissimo livello, specialmente sui modelli Pro e base. Entrambi montano un display OLED 1.5K con un refresh rate di 120Hz, garantendo fluidità estrema e dettagli nitidi. Il Reno13 Pro spinge l'immersione al massimo con il suo Infinite View Screen, caratterizzato da bordi ultra-sottili e uniformi su tutti e quattro i lati, raggiungendo un rapporto schermo/superficie del 93,8%. Il Reno13 non è da meno, con un impressionante 93,4%.

Per gli amanti dei contenuti multimediali, la certificazione HDR10+, Amazon HD e HDR e Netflix HD e HDR assicura colori vividi e contrasti profondi, rendendo la visione di film e serie TV un vero piacere.

4. Ricordi dinamici e condivisione universale

OPPO porta la fotografia mobile a un nuovo livello con AI Livephoto. Questa funzione cattura immagini dinamiche ultra-definite e ad alta risoluzione, ma la vera magia sta nella fluidità. Grazie alla stabilizzazione EIS e alla tecnologia di espansione dinamica del frame, i cali di frame sono ridotti al minimo, offrendo un'esperienza Livephoto incredibilmente stabile e nitida. Inoltre, è garantito il supporto alla condivisione delle Livephoto su piattaforme social popolari come TikTok, Instagram e WhatsApp, rendendo facile mostrare i propri momenti migliori.

Una novità ancora più interessante? Un sistema di condivisione senza barriere. Con Tap-to-Share, la serie Reno13 è tra le prime nel mondo Android a permettere la condivisione diretta dei file con dispositivi iOS.

5. Trasforma foto statiche in video suggestivi

Vuoi dare nuova vita ai tuoi scatti migliori? AI Motion utilizza l'intelligenza artificiale generativa per trasformare immagini statiche in brevi video di tre secondi, con una qualità che sfiora il 2K. È possibile aggiungere effetti di micro-movimento o animazioni time-lapse (come cieli stellati o strade affollate), creando una Livephoto dinamica anche partendo da una singola immagine statica, senza bisogno di scatti multipli o tecniche complesse.

6. La potenza dell'editing IA a portata di mano

La suite di editing AI della serie Reno13 è pensata per trasformare scatti ordinari in immagini professionali con pochi tocchi.

AI Clarity Enhancer: migliora la definizione dei dettagli lontani, rendendo nitidi panorami o elementi architettonici distanti.

migliora la definizione dei dettagli lontani, rendendo nitidi panorami o elementi architettonici distanti. AI Unblur: restituisce chiarezza alle foto mosse o sfocate, recuperando momenti preziosi.

restituisce chiarezza alle foto mosse o sfocate, recuperando momenti preziosi. AI Reflection Remover: elimina i fastidiosi riflessi dalle superfici vetrate, permettendo di scattare attraverso finestre o vetrine senza interferenze.

Questi strumenti lavorano in background o su richiesta, semplificando processi di post-produzione che altrimenti richiederebbero software complessi.

7. Comparto fotografico di altissima qualità

Il Reno13 Pro si posiziona come il migliore fotografo della serie. Il suo comparto posteriore è composto da:

Fotocamera principale Ultra-Clear da 50MP (sensore Sony IMX890)

(sensore Sony IMX890) Fotocamera teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x

con Fotocamera Ultra-Wide da 8MP

Anche la fotocamera frontale non scherza, con un sensore da 50MP per autoscatti dettagliatissimi. Sia il Pro che il Reno13 supportano la registrazione video in 4K, offrendo una qualità quattro volte superiore allo standard 1080P.

8. Fotografia subacquea senza bisogno di custodie

Questa è una delle caratteristiche più sorprendenti e distintive. Grazie alle robuste certificazioni IP66/IP68/IP69, l'intera serie Reno13 supporta la fotografia e la videografia subacquea senza la necessità di custodie esterne.

Immagina di poter scattare foto e registrare video unici in piscina o al fiume (o comunque in acqua dolce, come specificato dalle capacità di resistenza) senza preoccuparti delle conseguenze. La Underwater Mode dedicata offre una regolazione indipendente del colore per scatti realistici e privi di distorsioni cromatiche, mentre il controllo tramite pulsanti fisici garantisce un'operatività semplice anche sott'acqua.

E una volta riemersi? Un avanzato meccanismo di drenaggio espelle l'acqua residua in pochi secondi. Un nuovo mondo di creatività si apre per tutti gli utenti.

9. Prestazioni esplosive

Sotto la scocca di Reno13 Pro e Reno13 batte un cuore potente: la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 8350, ottimizzata in collaborazione tra OPPO e MediaTek. Realizzato con un processo produttivo all'avanguardia a 4nm, questo chip octa-core raggiunge una frequenza di picco di 3,35GHz. I vantaggi sono tangibili: +20% di prestazioni rispetto alla generazione precedente e una riduzione del 30% del consumo energetico di picco. Questo si traduce in gaming fluido, fotografia ad alta definizione e un supporto robusto per tutte le funzionalità AI, il tutto con un'efficienza energetica ottimale.

10. Raffreddamento avanzato e AI HyperBoost

Le prestazioni del Dimensity 8350 sono supportate da un sistema di raffreddamento all'altezza. L'AI Multi-Cooling System include una camera di vapore ampliata – addirittura raddoppiata nel Reno13 Pro rispetto al modello precedente. Algoritmi intelligenti gestiscono dinamicamente la temperatura, garantendo prestazioni costanti anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense.

A completare l'esperienza gaming c'è il motore AI HyperBoost aggiornato, che assegna le risorse in modo intelligente e stabilizza i frame rate, eliminando lag e scatti per un gameplay sempre fluido.

11. Connettività stabile ovunque

Avere uno smartphone potente serve a poco senza una connessione affidabile. La serie Reno13 introduce AI LinkBoost 2.0, l'ultima soluzione di connettività di OPPO. Undici antenne posizionate strategicamente in una configurazione a 360° migliorano drasticamente la ricezione del segnale. Il sistema regola in modo smart la priorità della rete, mantenendo la connessione stabile anche in ambienti affollati come stadi o centri commerciali. I miglioramenti sono misurabili: +25% di velocità nella condivisione video negli stadi, -24% di buffering video nei centri commerciali affollati, secondo OPPO.

Al cuore di AI LinkBoost 2.0 c'è il chip personalizzato SignalBoost X1, che migliora la penetrazione del segnale attraverso i muri ed elimina le zone morte. Il risultato è un'esperienza online (gaming, streaming, condivisione) più fluida e senza interruzioni, ovunque tu sia.

12. Batterie generose e ricarica ultra-rapida

L'autonomia è fondamentale. Reno13 Pro integra una batteria da 5.800mAh, mentre Reno13 5G ne monta una da 5.600mAh. Entrambi i modelli supportano la tecnologia OPPO 80W SUPERVOOC Flash Charge, capace di riportare lo smartphone al 100% in tempi rapidissimi.

Ma OPPO pensa anche al futuro: queste batterie ad alta durata sono progettate per mantenere almeno l'80% della loro capacità originale dopo ben cinque anni di utilizzo, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

13. Produttività potenziata dall'intelligenza artificiale

L'AI sulla serie Reno13 non si limita a foto e gaming, ma entra anche nella produttività quotidiana.

La nuova app Documents semplifica il lavoro con i testi: riassume contenuti, aiuta nella modifica ed estrae grafici automaticamente grazie all'AI.

semplifica il lavoro con i testi: riassume contenuti, aiuta nella modifica ed estrae grafici automaticamente grazie all'AI. AI Assistant for Notes ottimizza la formattazione delle note, espande i contenuti suggerendo idee e propone variazioni stilistiche.

ottimizza la formattazione delle note, espande i contenuti suggerendo idee e propone variazioni stilistiche. AI Toolbox 2.0, accessibile dalla barra laterale, offre correzioni ortografiche in tempo reale, traduzioni istantanee e suggerimenti di testo contestuali in diverse lingue.

Questi strumenti trasformano lo smartphone in un assistente intelligente, capace di velocizzare e semplificare molte attività quotidiane.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Prezzi e disponibilità

OPPO ha annunciato delle interessanti promozioni su OPPO Store fino al 7 aprile 2025, con prezzi e bundle vantaggiosi:

Oppo Reno13 Pro: 800,99€ con OPPO Watch X2 o Oppo Enco X3i, caricabatterie 80W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi

con OPPO Watch X2 o Oppo Enco X3i, caricabatterie 80W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi Oppo Reno13: 499,99€ (in sconto di 50€) oppure a 550,99€ con auricolari OPPO Enco X3i, caricabatterie 80W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi

(in sconto di 50€) oppure a con auricolari OPPO Enco X3i, caricabatterie 80W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi Oppo Reno13 FS: 399,99€ (in sconto di 50€) oppure a 450,99€ con auricolari OPPO Enco Air4 Pro, caricabatterie 45W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi

(in sconto di 50€) oppure a con auricolari OPPO Enco Air4 Pro, caricabatterie 45W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi Oppo Reno13 F: 329,99€ (in sconto di 50€) oppure a 380,99€ con auricolari OPPO Enco Air4 Pro, caricabatterie 45W, garanzia OPPO Care Plus 12 mesi

La serie Oppo Reno13 non è solo un insieme di specifiche tecniche molto interessanti, è una famiglia completa di prodotti che unisce design sofisticato, robustezza, intelligenza artificiale, prestazioni sorprendenti e una connettività impeccabile. Che tu sia un content creator alla ricerca di strumenti versatili, un gamer o semplicemente un utente che desidera uno smartphone affidabile, elegante e intelligente per la vita quotidiana, la Oppo Reno13 Series ha molto da offrire.