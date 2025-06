Blackberry ormai dovrebbe essere una reliquia del passato, ma qualcuno sembra volerlo far tornare in auge a tutti i costi: Zinwa Technologies ha avviato un progetto che punta a trasformare un vecchio Blackberry Classic in un dispositivo moderno, con hardware aggiornato e sistema operativo Android.

L'approccio adottato è tanto semplice quanto rivoluzionario: mantenere intatta la scocca originale del dispositivo, compresi lo schermo e l'iconica tastiera fisica QWERTY, sostituendo però completamente l'hardware interno con componenti di ultima generazione. Il risultato è quello che viene chiamato Q25, un dispositivo che conserva l'estetica e l'esperienza d'uso del BlackBerry originale ma con prestazioni completamente nuove e moderne.

Il cuore pulsante è rappresentato dal chip MediaTek Helio G99, supportato da ben 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione e affiancato a una batteria è da 3.000 mAh. Anche il comparto fotografico riceve un significativo upgrade con un sensore posteriore da 50MP e una fotocamera frontale da 8MP, caratteristiche impensabili per gli standard del 2014.

Returning Retro / Zinwa

Non mancano ovviamente la connettività USB-C, il supporto NFC per i pagamenti contactless e un modem aggiornato per le reti moderne. Il sistema operativo scelto è Android 13, che garantisce compatibilità con le applicazioni attuali e un'interfaccia utente familiare agli utenti contemporanei.

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica e gli sviluppatori sono stati chiari riguardo ai limiti del progetto: sebbene siano previsti aggiornamenti software, non sono pianificati major update di Android nell'immediato futuro. Una limitazione non da poco, che potrebbe rappresentare un punto critico per gli utenti più esigenti in termini di sicurezza e funzionalità.

Se non vedete l'ora di tirar fuori dal cassetto il vostro vecchio Blackberry Classic, sappiate che potete acquistare il kit di conversione per 300 dollari, mentre è possibile ottenere un dispositivo completamente assemblato per 400 dollari.

Il progetto ha attirato parecchi attenzione grazie a un'intervista rilasciata al canale YouTube Returning Retro, e l'azienda sembra intenzionare a proseguire sulla propria strada, avendo annunciato l'intenzione di "resuscitare" anche Blackberry Passport e KeyOne. Tuttavia, rimangono ancora molti dubbi: oltre a quanto già detto in merito agli aggiornamenti, non siamo certi che un dispositivo del genere possa davvero avere mercato nel 2025. Blackberry anni fa aveva già provato a rientrare sul mercato con smartphone Android dotati di tastiera fisica, ma senza alcun successo. Sebbene si tratti di un progetto diverso, le probabilità che si tratti nuovamente di un fallimento annunciato sono decisamente alte.