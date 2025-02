5 cose che (forse) non sai di Samsung Galaxy S25 Ultra

Dopo la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, l'entusiasmo iniziale lascia spazio a un'analisi più approfondita.

In questo articolo, sveliamo cinque dettagli meno noti riguardo al nuovo flagship di Samsung, alcuni curiosi, altri utili per chi sta valutando l'acquisto.

1. Alcuni mercati ricevono una versione con 16GB di RAM

Tutti i modelli di Galaxy S25 nel nostro mercato sono dotati di 12GB di RAM, un quantitativo adeguato e, nel caso del modello base S25, persino superiore rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, molti altri smartphone di punta, come la serie Google Pixel 9 Pro o il più economico OnePlus 13, offrono 16GB di RAM.

Ebbene, anche alcuni Galaxy S25 Ultra hanno 16GB di RAM, ma non quelli venduti in Italia o in altri mercati occidentali. Samsung sembra aver deciso che 12GB di RAM siano sufficienti per gli utenti occidentali, mentre gli acquirenti in Cina e Corea ricevono un modello con 16GB.

Apparentemente, la concorrenza più agguerrita e la maggiore attenzione degli acquirenti alle specifiche tecniche in quei mercati hanno convinto Samsung a commercializzare un prodotto con specifiche superiori. Sebbene non sia un fattore determinante di per sé, è un po' deludente vedere questa disparità, che ricorda il recente passato in cui Samsung vendeva modelli con un processore Exynos più lento in alcuni mercati.

2. Gli speaker sono nettamente migliorati

Se la situazione della RAM non è un inizio incoraggiante per questo articolo, sarete felici di scoprire questo prossimo dettaglio.

Gli speaker del Galaxy S25 Ultra suonano molto meglio rispetto al passato! E Samsung non l'ha nemmeno menzionato nella presentazione, il che è stata sicuramente una piacevole sorpresa. Gli altoparlanti del precedente S24 Ultra erano buoni, ma la qualità non era eccezionale, soprattutto se paragonati all'iPhone 16 Pro Max, che ha un suono molto potente per essere un telefono.

Fortunatamente, gli speaker dell'S25 Ultra offrono maggiore enfasi e definizione nelle basse frequenze, rendendo l'ascolto di musica e podcast sullo smartphone molto più piacevole. La griglia dell'altoparlante, visibilmente più grande rispetto al modello precedente, è un chiaro indizio di questo miglioramento.

3. Bixby è praticamente morto

Bixby passa in secondo piano nel Galaxy S25 Ultra ed è sostituito da Gemini, che è molto più potente. In precedenza, una pressione prolungata sul pulsante di accensione richiamava l'assistente Bixby, noto per la sua capacità di modificare le impostazioni di sistema, ma non eccellente nella conoscenza generale del mondo.

Siamo molto contenti di questa scelta, e Samsung ha persino menzionato la possibilità di integrare l'accesso ad alcune funzionalità di sistema in Gemini in futuro. Attualmente, però, modificare le impostazioni di sistema sull'S25 Ultra usando la voce è un po' macchinoso: bisogna andare nell'app Impostazioni e avviare una ricerca vocale da lì, e anche in questo caso un comando come "abbassa la luminosità" non abbasserà la luminosità, ma si limiterà a indicare il cursore della luminosità. C'è ancora un po' di strada da fare!

4. Gli anelli della fotocamera sono solo decorativi

Guardando l'S25 Ultra e l'S24 Ultra fianco a fianco, si potrebbe pensare che il modello più recente abbia fotocamere con sensori più grandi, una specie di illusione ottica - chiamiamola così - causata dagli anelli più grandi che circondano gli obiettivi.

Si è scoperto, come è logico intuire, che quegli anelli sono puramente decorativi.

Il noto canale YouTube JerryRigEverything ha scoperto che gli anelli flottanti della fotocamera sono solo elementi in plastica e non hanno alcuno scopo reale, se non quello di creare l'illusione di fotocamere più grandi sull'S25 Ultra.

Siamo d'accordo con l'aspetto stilistico di questo dettaglio, non ci dispiace l'estetica ottenuta, ma non fatevi ingannare pensando che l'S25 Ultra sia dotato di fotocamere più grandi.

5. Più di 130€ di abbonamenti in regalo

C'è un bonus interessante, e per certi versi inaspettato, per chi decide di acquistare uno smartphone della nuova serie Galaxy S25 di Samsung. Non si tratta di sconti o accessori, ma di un'immersione nel mondo dell'intelligenza artificiale più avanzata di Google. L'azienda, infatti, offre sei mesi di abbonamento gratuito a Gemini Advanced, il piano top di gamma della sua AI generativa.

Normalmente, Gemini Advanced ha un costo di 21,99 euro al mese (per un totale di 131,94 euro spalmati su sei mesi), una cifra che include anche 2TB di spazio di archiviazione su Google One. Questo abbonamento, ora offerto gratuitamente agli acquirenti di S25, S25+ e S25 Ultra, apre le porte a funzionalità che vanno ben oltre quelle della versione base di Gemini.

Al cuore di Gemini Advanced troviamo i migliori modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) messi a disposizione dal colosso di Mountain View. Ma non solo: gli utenti avranno anche accesso ai modelli sperimentali più avanzati. Un aspetto particolarmente interessante di Gemini Advanced è la funzionalità "Gems". Si tratta, essenzialmente, di versioni personalizzate dell'AI, addestrate per rispondere a esigenze specifiche. Un chiaro tentativo di Google di competere con i GPT personalizzati offerti da OpenAI, e un segnale dell'importanza crescente della personalizzazione nel campo dell'intelligenza artificiale.

L'accesso a Gemini Advanced è legato all'account Google dell'utente, e quindi utilizzabile su qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone, un tablet o un computer.

Trascorsi i sei mesi gratuiti, sarà possibile continuare a utilizzare il servizio mantenendo l'abbonamento a 21,99 euro al mese o disdirlo. In sostanza, Samsung e Google offrono ai nuovi utenti Galaxy S25 un'opportunità unica per testare a fondo le capacità di un'AI di ultima generazione, un "regalo" che potrebbe rivelarsi più prezioso di quanto sembri a prima vista, specialmente in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più pervasiva.

Questi sono solo alcuni dei dettagli meno noti del Samsung Galaxy S25 Ultra. Un mix di curiosità, miglioramenti inaspettati e informazioni da conoscere. E voi, avete scoperto altri dettagli interessanti sul nuovo flagship di Samsung? Fatecelo sapere nei commenti.