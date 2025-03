Samsung Galaxy S25 Ultra: DOPPIO SCONTO su Amazon con Prime! Approfittane ora!

Se state cercando il miglior smartphone top di gamma, questa offerta su Amazon vi lascerà senza parole. Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, con la sua tecnologia AI avanzata, è disponibile a soli 1.346,85€ grazie a uno sconto complessivo che include il 15% di riduzione sul prezzo più basso recente di 1.801,89€, un ulteriore 5% di sconto esclusivo per i membri Prime e l'applicazione del coupon "Samsung100" in fase di checkout. Un'opportunità imperdibile per portare a casa il dispositivo più avanzato della serie Galaxy a un prezzo eccezionale.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% e di applicare il codice "Samsung100" durante il checkout per avere ulteriori 100€ di sconto.

Samsung Galaxy S25 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un ampio display da 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Galaxy S25 Ultra offre colori vividi, dettagli nitidi e una fluidità senza pari. Il suo design, ancora più raffinato con struttura in titanio e linee arrotondate, garantisce un'eleganza senza compromessi unita alla massima robustezza.

La fotocamera da 200MP, potenziata dal ProVisual Engine con AI, permette di scattare immagini incredibilmente dettagliate e gestire l'editing in modo professionale grazie alla S Pen integrata. Inoltre, la nuova fotocamera Ultra-Wide da 50MP amplia le possibilità creative per ottenere scatti mozzafiato in ogni condizione di luce.

Il chipset Snapdragon 8 Elite ottimizzato per Galaxy assicura prestazioni da vero flagship, con ray tracing in tempo reale per un'esperienza di gaming ultra fluida e coinvolgente. La batteria da 5.000 mAh e l'ottimizzazione software garantiscono un'autonomia prolungata, mentre la nuova One UI con Now Bar consente un accesso rapido alle notifiche e ai controlli multimediali senza sbloccare il dispositivo.

Grazie alla garanzia estesa di 3 anni, potete acquistare con la massima tranquillità, senza bisogno di attivazioni aggiuntive. Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon prima che scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon