5 motivi per non acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è appena uscito e, come al solito, i fan di Samsung si sono affrettati a mettere le mani su questo nuovo flagship. Ma vale davvero la pena spendere così tanto per questo smartphone? In questo articolo, analizzeremo cinque motivi per cui potresti voler cambiare idea rispetto all'acquisto del Galaxy S25 Ultra, soprattutto se stai già utilizzando un modello recente. Andiamo a scoprire perché questo dispositivo potrebbe non essere all'altezza delle aspettative.

5 motivi per saltare Samsung Galaxy S25 Ultra

1. La S Pen perde il Bluetooth

Per anni, la S Pen è stata un accessorio distintivo della serie Galaxy Note e, successivamente, della serie Ultra. La sua evoluzione da semplice stilo a strumento versatile con connettività Bluetooth aveva aperto le porte a una serie di funzionalità innovative. Potevi usarla come telecomando per scattare foto a distanza, controllare le presentazioni, e persino gestire la riproduzione multimediale. Tutto questo con un semplice click sul pulsante della S Pen, o con gesti intuitivi.

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung ha fatto un passo indietro: la S Pen ha perso la connettività Bluetooth. Questo significa che tutte le funzionalità remote sopra descritte sono state eliminate. Niente più foto di gruppo scattate a distanza senza dover impostare un timer. Niente più controllo delle presentazioni con un click discreto.

Samsung ha tentato di giustificare questa rimozione suggerendo l'uso di gesti con la mano come sostituto. Ma questa è una soluzione di ripiego, scomoda e decisamente meno precisa. È difficile non vedere questa scelta come una mossa di riduzione dei costi, un risparmio che non ci si aspetta da un dispositivo che costa ben oltre 1000 euro. La S Pen del Galaxy S25 Ultra appare come un'occasione mancata, un simbolo di come Samsung stia lesinando su funzionalità che una volta erano il fiore all'occhiello dei suoi dispositivi di punta.

2. Il teleobiettivo con zoom 3x è ancora da soli 10MP

Il comparto fotografico è sempre stato uno dei punti di forza della serie Galaxy Ultra. Tuttavia, il Galaxy S25 Ultra non porta novità sostanziali in questo campo, soprattutto per quanto riguarda il teleobiettivo con zoom ottico 3x. Ci troviamo infatti di fronte ancora una volta a un sensore da 10MP, la stessa configurazione del suo predecessore. E del modello precedente...

In un'epoca in cui la concorrenza si spinge oltre, con teleobiettivi che integrano sensori dalle dimensioni generose, la scelta di Samsung di rimanere ferma a questo piccolo sensore da 10MP appare anacronistica. Questo si traduce in una minore quantità di dettagli catturati quando si zooma tra 2x e 5x, e in una qualità d'immagine inferiore rispetto ai concorrenti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

3. La serie Galaxy S26 potrebbe avere le batterie al silicio-carbonio

Una delle principali novità di cui si vocifera da tempo per la serie Galaxy S è l'adozione di batterie al silicio-carbonio. Questa tecnologia garantisce una maggiore densità energetica rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, consentendo di aumentare la capacità della batteria senza aumentare le dimensioni fisiche del dispositivo. In altre parole, più autonomia in uno smartphone sottile e leggero.

Purtroppo, questa innovazione non è presente nel Galaxy S25 Ultra, che si affida ancora a una batteria da 5.000mAh, la stessa capacità che Samsung utilizza dal Galaxy S20 Ultra del 2020. Sebbene questa capacità sia sufficiente per la maggior parte degli utenti, e il chip decisamente più efficiente garantisca una discreta autonomia, non rappresenta un vero passo avanti nella tecnologia delle batterie. Questo significa che, se stai considerando l'acquisto del Galaxy S25 Ultra sperando in un miglioramento rivoluzionario nella durata della batteria, potresti rimanere deluso.

Le indiscrezioni, tuttavia, suggeriscono che le batterie al silicio-carbonio potrebbero arrivare con il Galaxy S26 Ultra. Un leak afferma che Samsung potrebbe adottare questa tecnologia per il suo prossimo flagship. Se ciò si rivelasse vero, il Galaxy S26 Ultra potrebbe vantare un'autonomia significativamente superiore, con un possibile aumento di capacità di circa il 10-15% a parità di spazio occupato.

A peggiorare la situazione, la ricarica wireless del Samsung Galaxy S25 Ultra è ancora ferma a 15W e quella con cavo a 45W, valori ormai superati da tanti altri competitor. E, mentre la concorrenza si lancia verso batterie da 6000mAh e ricariche da 100W e oltre, Samsung è rimasta ferma.

4. Le novità Galaxy AI potrebbero arrivare sui modelli precedenti (e non solo!)

Il Galaxy S25 Ultra introduce alcune interessanti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, raggruppate sotto il nome di Galaxy AI. Queste funzioni promettono di migliorare l'esperienza d'uso in vari ambiti, dalla fotografia alla produttività.

Tuttavia, c'è un dettaglio importante da considerare: Samsung ha già annunciato che molte di queste funzionalità Galaxy AI arriveranno anche sui modelli precedenti, tramite aggiornamenti software. Questo significa che potresti godere delle stesse novità senza dover necessariamente acquistare il Galaxy S25 Ultra.

Inoltre, è importante sottolineare che le funzionalità basate sull'IA non sono un'esclusiva di Samsung. Altri produttori, come Google con i suoi Pixel, offrono funzioni simili. Pertanto, se le novità Galaxy AI sono il principale motivo che ti spinge verso l'acquisto del Galaxy S25 Ultra, ti consigliamo di valutare attentamente se il gioco vale la candela e ogni funzionalità specifica.

5. Il prezzo non è per tutti e le alternative sono tante

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è un dispositivo di fascia alta, e il suo prezzo riflette questa posizione. Parliamo di un esborso considerevole, che potrebbe non essere giustificato per tutti gli utenti, soprattutto alla luce delle considerazioni fatte nei punti precedenti.

Inoltre, il mercato degli smartphone offre oggi una vasta gamma di alternative, spesso a prezzi più accessibili, che offrono prestazioni e funzionalità paragonabili a quelle del Galaxy S25 Ultra. Brand come Xiaomi, OnePlus, Oppo e la stessa Google propongono dispositivi di fascia alta con specifiche tecniche di tutto rispetto, a prezzi decisamente più competitivi.

Se non sei un utente che vuole per forza rimanere nell'ecosistema di Samsung, potresti trovare un'alternativa più conveniente che soddisfi appieno le tue esigenze. Un esempio lampante è OnePlus 13, che offre un'esperienza di altissimo livello a un prezzo inferiore a quello di Samsung.

Conclusioni

Il Galaxy S25 Ultra porta con sé diverse novità, come il chip Snapdragon 8 Elite, una fotocamera ultra-wide migliorata e nuove funzionalità Galaxy AI, per non parlare del supporto per la ricarica wireless Qi2 e di OneUI 7. È indubbiamente uno smartphone potente e ricco di funzionalità.

Tuttavia, le mancanze evidenziate in questo articolo, unite a un prezzo elevato e alla presenza di alternative valide sul mercato, ci portano a concludere che l'acquisto di questo dispositivo potrebbe non essere la scelta migliore per tutti. Se non sei particolarmente attratto da questi miglioramenti o possiedi già un recente Galaxy S, come l'S24 Ultra, potresti riconsiderare l'idea di un upgrade immediato.

Il Galaxy S24 Ultra offre ancora un'esperienza utente eccezionale, con una fotocamera di alta qualità, un design raffinato e prestazioni eccellenti. Inoltre, risparmiando sull'acquisto di un nuovo Galaxy S25 Ultra, potresti investire in altri accessori o dispositivi, come un nuovo Galaxy Ring o i Galaxy Buds. Forse è meglio aspettare il Galaxy S26 Ultra, o guardarsi intorno, perché la concorrenza non è rimasta di certo a guardare.

La decisione di acquistare o meno un Galaxy S25 Ultra dipende dalle tue esigenze individuali e dalle tue priorità. Se sei un appassionato di tecnologia che desidera sempre l'ultima e migliore innovazione e sei disposto a pagare un prezzo premium, il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere la scelta giusta per te. Tuttavia, se sei soddisfatto del tuo attuale Galaxy S o se le nuove funzionalità non ti attirano particolarmente, potresti tranquillamente attendere il prossimo modello o considerare alternative più convenienti all'interno dell'ecosistema Samsung.

Se sei ancora convinto della tua decisione di acquistare il Galaxy S25 Ultra, ti lasciamo qui di seguito i link per l'acquisto da Amazon: