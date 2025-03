Xiaomi 15 Ultra è indubbiamente uno smartphone di fascia alta con caratteristiche tecniche di tutto rispetto, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Tuttavia, prima di procedere all'acquisto, è importante valutare attentamente alcuni aspetti che potrebbero renderlo non la scelta ideale per tutti.

Ecco 5 motivi per cui potreste voler riconsiderare l'acquisto di Xiaomi 15 Ultra.

5 motivi per non acquistare Xiaomi 15 Ultra

1. Il prezzo non è adatto a tutti

Xiaomi 15 Ultra si posiziona nella fascia alta del mercato, con un prezzo di partenza di 1499,90 euro per la versione 16GB+512GB e di 1699,90 euro per la versione 16GB+1TB. Si tratta di cifre considerevoli, che lo rendono uno degli smartphone più costosi sul mercato. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per molti utenti, soprattutto considerando che esistono alternative valide a prezzi inferiori.

Prima di investire una tale somma in uno smartphone, è fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze e priorità. Se l'utilizzo principale del dispositivo riguarda la navigazione web, i social network e la messaggistica, probabilmente un modello di fascia media può soddisfare pienamente le vostre necessità, a un prezzo significativamente inferiore. Anche per quanto riguarda il comparto fotografico, esistono smartphone che offrono ottime prestazioni a prezzi più contenuti.

Se invece siete disposti a spendere una cifra importante per avere il massimo della tecnologia e delle prestazioni, e siete particolarmente interessati alle funzionalità fotografiche avanzate, allora Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere un'opzione da tenere in considerazione.

2. Lo smartphone è grande, pesante e ha le fotocamere sporgenti

Con dimensioni di 161,3 x 75,3 x 9,55 mm e un peso di 226g (229g per la versione Silver Chrome), Xiaomi 15 Ultra non è uno smartphone compatto e leggero. Anzi, si posiziona tra i dispositivi più grandi e pesanti sul mercato. Questo potrebbe renderlo scomodo da tenere in tasca, da utilizzare con una sola mano o da portare con sé per lunghi periodi.

Inoltre, il modulo fotocamera sporge in modo significativo dal corpo del dispositivo, rendendolo ancora più ingombrante. Se siete abituati a smartphone più piccoli e leggeri, o se preferite un design più sottile e minimale, Xiaomi 15 Ultra potrebbe non essere la scelta ideale.

3. HyperOS è polarizzante

Xiaomi 15 Ultra è uno dei primi smartphone in Europa a essere equipaggiato con HyperOS 2, basato su Android 15. HyperOS 2 introduce diverse novità interessanti, come le funzionalità di Xiaomi HyperAI, ma presenta anche alcuni aspetti che potrebbero non piacere a tutti.

Uno dei punti deboli di HyperOS 2 è la presenza di bloatware, ovvero applicazioni preinstallate che vi ritroverete sullo smartphone al primo avvio. Alcune app di sistema, inoltre, mostrano pubblicità integrata, un aspetto che potrebbe infastidire alcuni utenti.

L'interfaccia utente di HyperOS 2 si discosta dal design Material You di Google, adottando uno stile proprietario che potrebbe non essere apprezzato da tutti. Material You offre un'esperienza utente più personalizzata e coerente con l'ecosistema Android, mentre HyperOS 2 presenta un design più personalizzato e distante dai dettami di Google. Questione di gusti.

4. Il supporto software non è dei migliori

Xiaomi ha promesso 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza per Xiaomi 15 Ultra. Si tratta di un supporto software inferiore rispetto a quello offerto da altri produttori, come Samsung, Google e recentemente Honor, che hanno promesso 7 anni di aggiornamenti per i loro ultimi modelli.

Questo significa che Xiaomi 15 Ultra potrebbe ricevere meno aggiornamenti del sistema operativo Android e delle patch di sicurezza rispetto ad altri smartphone di fascia alta. Questo potrebbe compromettere la longevità del dispositivo e la sua sicurezza nel lungo periodo. Se per voi è importante avere uno smartphone sempre aggiornato con le ultime versioni di Android e le patch di sicurezza più recenti, Xiaomi 15 Ultra potrebbe non essere la scelta migliore.

5. Non è un salto così grande da Xiaomi 14 Ultra

Se possedete già uno Xiaomi 14 Ultra, potreste voler riconsiderare l'idea di un upgrade immediato.

Xiaomi 14 Ultra è ancora uno smartphone molto potente, grazie al suo Snapdragon 8 Gen 3. Il comparto fotografico è molto simile a quello di Xiaomi 15 Ultra, con la differenza principale del teleobiettivo periscopico da 200MP. Inoltre, Xiaomi 14 Ultra offre l'apertura variabile a 10 stop sul sensore principale, una funzionalità non presente su Xiaomi 15 Ultra.

Lo stesso discorso e gli stessi argomenti valgono per chi vuole acquistare un nuovo cameraphone. Alla fine, il prezzo di Xiaomi 14 Ultra è ora significativamente inferiore rispetto al lancio, rendendolo un'opzione ancora più interessante e da prendere in considerazione.

Conclusioni

Xiaomi 15 Ultra introduce diverse innovazioni, come il potente chip Snapdragon 8 Elite e il comparto fotografico Leica di nuova generazione con un teleobiettivo periscopico da 200MP. È indubbiamente uno smartphone con un comparto fotografico di alto livello e ricco di funzionalità. Tuttavia, gli aspetti evidenziati in questo articolo, come il prezzo elevato, le dimensioni e il peso importanti, la presenza di bloatware in HyperOS 2 e il supporto software limitato, potrebbero farvi desistere dall'acquisto. Se non siete fotografi professionisti o appassionati esigenti, potreste trovare valide alternative sul mercato a prezzi inferiori.

Se possedete già uno Xiaomi 14 Ultra, l'aggiornamento potrebbe non essere così significativo, considerando che il modello precedente offre ancora prestazioni eccellenti e un comparto fotografico di alto livello, a un prezzo ora più conveniente. Potrebbe essere più saggio attendere il prossimo modello o valutare alternative di altri brand. La decisione finale spetta a voi, in base alle vostre esigenze e priorità.

