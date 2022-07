Eccoci tornati con una nuova rassegna di app utili/interessanti selezionate tra quelle comparse di recente sugli store di Google (Google Play Store) e Apple (App Store). Oltre a soffermarci sulle nuove uscite per Android, questa settimana abbiamo dato spazio anche a una serie di proposte a misura di iPhone e iPad, tre app “fondamentali” per il proprio miglioramento e la propria crescita personale e professionale che purtroppo ad oggi rimangono un’esclusiva dei dispositivi Apple.

Le prime due – Woice e Volume – sono invece disponibili sia per Android che per iPhone. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Woice

Cominciamo con Woice. Woice è una nuova app che ti offre la possibilità di connetterti con i tuoi colleghi da remoto attraverso l’invio di messaggi vocali. Il vantaggio di Woice è duplice: 1) la chat è asincrona, quindi non c’è bisogno di concordare un orario in cui tutti siano presenti per chattare (risponderanno una volta visualizzato il messaggio); 2) i messaggi vocali inviati vengono trascritti, facilitando in questo modo la ricerca per argomento e in generale la comprensione di “cosa si parla” a colpo d’occhio.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Volume: Bite Sized Magazines

Volume ti permette di accedere alle riviste che ami in un formato “compresso” (bite sized): ciò significa che la classica esperienza di lettura delle riviste viene trasformata e resa più smart, grazie a un’interfaccia simile a quella dei social network. Volume mette a disposizione anche delle statistiche sulle tue abitudini di lettura e ti invoglia a essere costante attraverso le ricompense in Gemme da spendere sul Volume Store.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

The Doctor’s Kitchen

The Doctor’s Kitchen è una nuova app disponibile solo per iPhone/iPad che contiene semplici ricette ideate per supportare specifici obiettivi inerenti alla salute e al peso. Per prima cosa, puoi selezionare le tue preferenze dietetiche o le parti del tuo corpo che desideri migliorare attraverso una sana alimentazione (ad es. la pelle, il cuore ecc.) e in seguito avrai accesso a tutta una serie di ricette scelte in base alle tue preferenze.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

ERIC: Careers Advice On Demand

Se tra le tue priorità c’è la crescita professionale, ERIC è l’app che fa per te. Il suo compito è quello di fornirti un feed personalizzato con all’interno una rassegna di contenuti audio o testuali selezionati in base all’obiettivo lavorativo che vuoi raggiungere, alle aziende o ai settori che ti interessano ecc.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Moleskine Balance Habits&Goals

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività, le agende Moleskine sono una garanzia. La “novità” è che non hai bisogno per forza di un supporto cartaceo, per essere produttivo, ma puoi scaricare l’app Moleskine Balance Habits&Goal che ti aiuterà ad aumentare la consapevolezza di come trascorri il tuo tempo. In particolare, Habits&Goal può essere usata per tenere traccia degli obiettivi e rappresentare graficamente le proprie giornate in modo da capire, in base alle “fette di torta” più grandi, quali sono le attività in cui spendiamo la maggior parte del tempo.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app