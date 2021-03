Apple ha una nuova app per Android? Ecco le 5 novità del Google Play Store di questa settimana!

È nuovamente lunedì e chi ci segue regolarmente saprà di certo cosa questo significa: è arrivato il momento di presentarvi cinque nuove applicazioni che hanno raggiunto da poco il Google Play Store.

Come ogni settimana il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi cinque applicazioni, tra cui possono esserci anche dei giochi, che pensiamo vi possano essere estremamente utili o possano tenervi compagnia tra una videochiamata Zoom e l’altra. Basta tergiversare, collegatevi al Wi-Fi e preparatevi al download!

Anche questa settimana, nella lista delle applicazioni che abbiamo selezionato, sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Nel caso non ne foste a conoscenza, ricordatevi che potete sempre accumulare punti con il servizio Google Play Points, il quale vi permetterà di accedere a vantaggi esclusivi offerti dall’azienda di Mountain View, semplicemente acquistando app, giochi o con gli acquisti in-app!

Dolby On: Record Audio & Music

L’applicazione Dolby On è stata realizzata dagli esperti dell’audio Dolby Laboratories Inc. e promette di trasformare il vostro smartphone in un vero e proprio studio di registrazione portatile!

Presentandosi con un’incredibile ambizione l’app viene descritta così:

“Con Dolby On, non dovrai mai più scegliere tra registrare velocemente o con qualità. Dite addio al rumore di fondo, ai microfoni costosi, all’attrezzatura di registrazione ingombrante e al tempo di studio. Basta riprodurre la tua registrazione per sperimentare la differenza“.

Per quanto siamo sicuri che mai nessun software potrà rendere uno smartphone migliore o allo stesso livello di uno studio di registrazione, l’applicazione fa esattamente quello che promette ovvero registrare conversazioni, musica o qualsiasi cosa vogliate ricordare con una qualità del suono superiore e un minor quantitativo di rumore di fondo.

Dolby On è ben realizzata e facile da utilizzare, una volta provata non utilizzerete mai più nessun altro software per la registrazione dell’audio!

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app.

Inked

Inked è un titolo per smartphone che vale assolutamente la pena di essere giocato.

Realizzato da un team di sviluppatori indipendenti di origine croata, Inked è un’avventura che si svolge in un mondo alternativo disegnato con lo stile minimalista dei disegni fatti con la penna biro su carta. Vestirete i panni dell’Eroe Senza Nome e dovrete superare tutti gli ostacoli pensati dagli sviluppatori per poter ritrovare il vostro amore perduto.

Lo stile unico dei disegni e la cura con cui questo gioco è realizzato valgono assolutamente qualche ora del vostro tempo ed il prezzo a cui il gioco viene proposto!

L’app ha un costo di 3,99 euro ma non include annunci pubblicitari o acquisti in-app.

App Inail

Quest’ultima applicazione che vi proponiamo oggi potrebbe sicuramente tornare utile a più di qualche lettore.

L’applicazione ufficiale dell’Inail è pensata per agevolare l’accesso alle informazioni ed al supporto messo a disposizione dell’Istituto Nazionali Assicurazione Infortuni sul Lavoro. È pensata per migliorare giorno dopo giorno ascoltando il feedback degli utenti, permette non solo di avere facile accesso a tutti i materiali disponibili online ma di poter inoltrare anche le proprie richieste di assistenza in materia.

Com’era da aspettarsi l’applicazione è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app.

Total Eggscape!

“Immaginati di essere una gallina…” così esordisce il trailer del gioco Total Eggscape! che vi abbiamo voluto proporre questa settimana. Il bellissimo gioco in pixel art realizzato da Crescent Moon Games vi metterà nei panni di un allegro pennuto che depone, a nostro parere, fin troppe uova.

Lo scopo del gioco è quello di arrivare più in alto possibile deponendo le uova ed evitando gli ostacoli generati casualmente dal sistema. Non ci saranno mai due partite uguali, non potrete quindi annoiarvi nel ripetere sempre gli stessi scenari.

Oltre alla generazione casuale degli ostacoli sono presenti anche delle emozionanti boss battle e i punti guadagnati potranno essere spesi per l’acquisto di nuove e particolari skin per il vostro personaggio.

L’app è completamente gratuita, tuttavia include annunci pubblicitari e propone alcuni acquisti in-app.

Apple TV

È finalmente approdata sul Google Play Store la seconda applicazione ufficiale mai realizzata da Apple per il sistema operativo mobile della concorrenza.

Si tratta di Apple TV, l’applicazione che permette agli abbonati del servizio della casa di Cupertino di vedere in streaming le serie TV e i film messi a disposizione o creati appositamente per la piattaforma.

Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica. L’applicazione di Apple non è compatibile con tutti gli smartphone ed i tablet, se pensavate di usare il vostro nuovo flagship della concorrenza per accedere al servizio vi sbagliate di grosso. Apple TV è infatti compatibile e scaricabile solamente sui dispositivi Android TV.

Questo permette ad Apple di raggiungere con il servizio in abbonamento Apple TV+ anche gli utenti che possiedono un televisore smart con sistema operativo Android TV oppure quelli che utilizzano un set-top box con l’OS del robottino per rendere smart la propria TV.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app, tuttavia è richiesto l’abbonamento al servizio Apple TV+ per poter accedere ai contenuti.