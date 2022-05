Nuova settimana, nuove app della settimana! Come ogni lunedì, siamo pronti a passare in rassegna le app migliori/degne di nota apparse di recente sul Google Play Store, app adatte a tutti i modelli di smartphone, dagli entry-level ai top di gamma, e app per tutte le tasche, gratuite o a pagamento.

Il Play Store viene costantemente rifornito di nuove app interessanti che rischiano di finire sommerse dalle “solite” app, quelle che Google ci consiglia nella home oppure quelle che riescono a guadagnarsi un posto fisso nella classifica delle più scaricate/più redditizie.

La nostra scommessa è di riuscire a proporvi applicazioni utili che siano anche assolutamente inedite rispetto ai “tipici” consigli del Play Store. Che ne dite dunque di dare un’occhiata alla nostra selezione?

AirGuard – AirTag protection

Del pericolo rappresentato dagli AirTag silenziosi avevamo già parlato in questo articolo; un modo per metterti in guardia da potenziali stalker e in generale per proteggere la tua privacy è scaricare AirGuard – AirTag protection, un’app sviluppata dal laboratorio Secure Mobile Networking dell’Università di Darmstadt, Germania. L’app esegue periodicamente la scansione dell’ambiente circostante alla ricerca di dispositivi che potrebbero tenere traccia dei tuoi spostamenti come AirTag nascosti a tua insaputa nella tua auto. Se hai il sospetto che qualcuno ti stia “seguendo” (anche solo virtualmente), AirGuard può fare al caso tuo.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Photo slideshow with music

Come suggerisce il suo nome, Photo slideshow with music permette di creare degli slideshow di foto, ovvero delle presentazioni di foto, con in sottofondo la tua canzone preferita. Gli effetti di transizione sono tanti e ovviamente non manca la possibilità di scegliere se visualizzare le foto in una certa sequenza oppure in maniera casuale.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

CAPod – Companion for AirPods

Quella tra Apple AirPods e smartphone Android potrebbe non essere un’accoppiata vincente, senza quest’app dello sviluppatore indie darken. In sintesi, CAPod è un’app companion per gli AirPods grazie alla quale potrai avere sempre sott’occhio lo stato di carica dei tuoi auricolari, oltre a ottenere il riconoscimento dell’orecchio con play/pausa automatici e soprattutto il pop-up che su iPhone spunta ogni volta che il case viene aperto.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Wake On Lan

Quest’app sviluppata da Mike Webb e tradotta in italiano da Davide Salvatore ti consente di controllare i tuoi dispositivi configurati per il WOL (Wake On Lan, appunto) e quindi di risvegliarli in maniera facile e intuitiva. Per usarla, la prima cosa da fare è individuare i dispositivi collegati alla tua rete e aggiungerli alla lista dei device da controllare (la novità è che non c’è più bisogno di inserire gli indirizzi MAC manualmente!).

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Daily Spend – Budget & Save

Chiudiamo con un classico: l’app-gestore delle spese. Daily Spend – Budget & Save è l’app ideale per capire come vengono spesi i tuoi soldi e soprattutto per costruire delle sane abitudini finanziarie, grazie all’impostazione dei limiti di spesa.

Costo: gratis / contiene pubblicità / nessun acquisto in-app