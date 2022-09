Non è sempre facile restare aggiornati sulle nuove uscite in fatto di app e giochi mobile. Il Google Play Store, infatti, è in continuo aggiornamento, e il rischio di perdersi qualche nuova applicazione utile/interessante è alto.

Se ti appassiona il mondo dei software mobile, il consiglio è di non perderti la nostra rassegna settimanale dedicata proprio alle app comparse di recente sul Google Play Store, una selezione delle migliori new entry fatta sulla base dell’utilità “oggettiva” e spesso anche dell’originalità dei nuovi software.

Ecco dunque la selezione di questa settimana, che va da AppBar, app adatta a chi non ha ancora trovato una soluzione… soddisfacente, per organizzare la propria home, a Microsoft Outlook Lite, una garanzia per la gestione della propria posta elettronica ora anche in versione più “leggera”.

AppBar

Cominciamo, come annunciato, da AppBar, un’app molto utile se stai cercando di organizzare in maniera più efficiente la tua schermata home. Quest’app, infatti, ti permette di creare widget contenenti le tue app/scorciatoie preferite, che risulteranno impilate in un elenco oppure ordinate in una griglia. Le opzioni di personalizzazione includono la possibilità di mostrare/nascondere l’etichetta (quindi il nome dell’app), modificare il colore dell’etichetta e modificare il colore di sfondo (tra le altre).

Costo: 2,09 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

RandomWalking: Cammina, Scopri

La seconda proposta della settimana è RandomWalking, non un navigatore né una guida turistica, ma un… compagno di viaggio virtuale che ti segnala le attrazioni più interessanti vicine al luogo in cui ti trovi. Le indicazioni sono volutamente semplici e minimali, in modo da evitare di distrarti da ciò che ti sta intorno (il rischio, con le altre app, è proprio quello di concentrarsi più sullo schermo che sulla realtà). La freccia di RandomWalking è in grado di adattare i suoi suggerimenti in base alle attrazioni visitate in precedenza, al percorso scelto e anche alla tua voglia di camminare (se non vuoi o non hai la possibilità di spostarti più di tanto, ti verranno segnalate attrazioni a una distanza di cammino di massimo 5 minuti).

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Aquafy Water Tracker Reminder

Tutti sappiamo quanto sia importante bere acqua, ma raggiungere l’obiettivo dei 2 litri al giorno non è sempre così facile. Non senza un’app che ti aiuti a tenere traccia di quanto (e cosa) bevi, almeno.

L’obiettivo di Aquafy è proprio quello di aiutarti a rimanere idratato segnalandoti “quanto manca” per raggiungere i fatidici 2 litri. Puoi ricevere promemoria intelligenti in base a un intervallo di tempo e ai tuoi progressi d’idratazione, e registrare una bevanda direttamente dalla schermata iniziale (tramite widget) o dal centro notifiche.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Plant Parent – Guida alla Cura

Plant Parent è un’app completa per la cura delle piante: se non sai quando innaffiarle, come concimarle correttamente, se e come potarle, Plant Parent può aiutarti spiegandoti come effettuare ognuna di queste operazioni. E non solo queste! Plant Parent, infatti, offre anche la possibilità di identificare una pianta (se l’apposita targhetta è sparita) e di capire se la tua pianta è o no in buona salute (in entrambi i casi, ti basta scattare una foto alle foglie e l’app farà il resto).

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Microsoft Outlook Lite

Microsoft Outlook sbarca sul Play Store in versione Lite. Su Outlook c’è poco da dire (se non che è uno dei programmi di posta elettronica più famosi al mondo); questa versione, però, è interessante perché è più leggera di quella classica, pur offrendoti praticamente le stesse funzionalità dell’app base.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app