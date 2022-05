Senza le giuste app, il vostro telefono può risultare monotono e noioso almeno quanto questo ordinario lunedì di metà maggio. Per scoprire nuove app interessanti e magari dare un twist al vostro smartphone (e alla vostra giornata!), potete dare un’occhiata alla nostra selezione di app migliori tra quelle apparse di recente sul Google Play Store.

Come al solito, le app elencate sono adatte a tutti i modelli di smartphone, dagli entry-level ai top di gamma, ma soprattutto sono app per tutte le tasche, per cui non è necessario sempre pagare per scaricarle.

La selezione è attuata allo scopo di aiutarvi a scovare nuove applicazioni che possono tornarvi utili nella vita quotidiana, o – più semplicemente – per aiutarvi a capire “dove va” il mercato delle app mobile, quali sono le ultime tendenze e le nuove frontiere per gli addetti ai lavori.

Trova Tracker

La settimana scorsa vi avevamo parlato di AirGuard – AirTag protection come dell’app “da scaricare” se avete il sospetto che qualcuno vi stia tracciando con un AirTag. Bene; in realtà, AirGuard non è altro che un’app di terze parti nata sulla falsariga di Trova Tracker, un’app sviluppata direttamente da Apple in grado di rilevare tutti gli oggetti compatibili con la rete Dov’è separati dai loro proprietari.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

DINA: Personalized Weather (accesso in anteprima)

DINA è l’unica app che ti dice che tempo fa in termini di… vestiti da indossare! Proprio così: oltre alle classiche icone per “soleggiato”, “nuvoloso”, “pioggia” ecc., DINA include delle piccole icone come “giacca”, “jeans”, “stivali” che compaiono di volta in volta in base alle previsioni. Non solo: DINA è anche capace di apprendere le tue “preferenze di outfit” e adattarsi al tuo stile man mano che selezioni i vestiti che indosserai ogni giorno.

Oltre ai consigli sul look, DINA può darti anche qualche suggerimento sugli accessori da portare per evitare brutti incidenti (ad esempio, può suggerirti di mettere in borsa la crema solare quando l’indice UV supera una certa soglia).

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Sleep.com: Sleep Cycle Tracker

Se non possiedi un dispositivo indossabile ma vorresti comunque tenere traccia della qualità del tuo sonno, puoi scaricare dal Google Play Store Sleep.com: Sleep Cycle Tracker. Si tratta di una semplice app con all’interno più di 20 funzioni come monitoraggio del sonno (sic et simpliciter), punteggio giornaliero del sonno, cronologia per individuare le tendenze, obiettivi del giorno, raccomandazioni personalizzate, sveglia intelligente ecc.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

instax mini Evo

Al contrario della precedente, quest’app è pensata esclusivamente per l’uso in abbinamento a un altro device più o meno… tecnologico. Sì, perché le fotocamere instax mini Evo sono in realtà delle fotocamere “analogiche” (almeno in parte), molto simili alle vecchie polaroid per via della possibilità di stampare le proprie foto subito dopo averle scattate.

Nel caso specifico, le instax mini Evo funzionano in abbinamento all’app omonima, che permette di stampare dalla fotocamera anche le foto presenti sul proprio smartphone e di utilizzare il telefono come telecomando per gli autoscatti realizzati con la fotocamera.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

App LEGO TECHNIC AR

Gli appassionati di LEGO ameranno quest’app: in sostanza, LEGO TECHNIC AR porta l’esperienza di gioco con i modelli LEGO TECHNIC AR a un nuovo livello – quello virtuale –, mettendo a disposizione diversi minigiochi in cui cimentarti con il modellino reale.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app