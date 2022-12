Torna la nostra rubrica con i “consigli per i download” di app e giochi interessanti selezionati tra le nuove uscite del Google Play Store. Questa settimana abbiamo tre applicazioni pensate per rendere più smart il vostro uso dello smartphone (e magari la vostra vita in generale!), oltre a due giochi adatti a tutte le età e ad almeno due tipologie di giocatori (amanti dei runner e appassionati di sparatutto/roguelike). Fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita, e segnalateci le novità che secondo voi meritano di essere pubblicizzate!

Lalitham Notification Widget

Lalitham è un widget che ti aiuta a gestire le notifiche e non perdere così gli avvisi dalle app che ritieni più importanti. In pratica, crei il widget, scegli le app che ti interessano e Lalitham mostrerà sulla home solo le notifiche da quelle app. Puoi anche creare un widget dedicato a YouTube o alla tua app di podcast preferita, in modo da restare aggiornato sui caricamenti recenti dei creator che segui.

Costo: 2,75 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Talking Tom Time Rush

Talking Tom Time Rush è l’ultimo gioco della storica serie di Outfit7 Talking Tom. Più nello specifico, si tratta di un gioco runner piuttosto basico, in cui correre lungo un percorso evitando gli ostacoli e raccogliendo oggetti che aiutino ad avanzare di livello. Non mancano alcuni boost, veicoli e outfit che i player possono trovare e sbloccare per arricchire l’esperienza di gioco.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Pivot Time Tracker

Con Pivot Time Tracker puoi farti un’idea su come spendi il tuo tempo inserendo di volta in volta le varie attività e consultando i grafici che l’app avrà creato automaticamente. A partire dai report, poi, puoi decidere di migliorare la tua routine riducendo il tempo sprecato in attività poco produttive.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Auto Scroll Video for TikTok

Auto Scroll Video for TikTok è un tool non ufficiale che abilita lo scorrimento automatico dei video all’interno del popolare social cinese. Dopo averlo configurato, Auto Scroll si attiverà automaticamente ogni volta che apri TikTok e inizierà a scorrere i video al posto tuo dopo un tempo stabilito. L’app è in grado di rilevare se un video è breve o lungo e regolare il timeout di conseguenza; inoltre, se per qualche motivo desideri sospendere l’automatismo, puoi farlo subito dalla notifica permanente, senza dover per forza aprire l’app.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

20 Minutes Till Dawn

20 Minutes Till Dawn è un gioco sparatutto con alcuni elementi tipici dei roguelike. L’obiettivo è sopravvivere per l’intera durata della partita (20 minuti), il cast di personaggi è ampio e il ritmo abbastanza frenetico. Queste caratteristiche, insieme all’aumento progressivo della difficoltà, lo rendono un gioco davvero avvincente.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app