Rieccoci con la rassegna delle 5 app più meritevoli/degne di nota selezionate tra le nuove uscite del Google Play Store. Le applicazioni di questa settimana sono tutte accomunate da una cosa: il grande successo ottenuto a pochissimi giorni dal lancio. Nel dettaglio, abbiamo Kiwi, già soprannominata il “BeReal” della musica; GoodNotes 5, la versione per Android di una delle app più amate dagli utenti di iPad; Silent Cloud, un’applicazione medica molto interessante e infine due giochi pensati l’uno per allenare l’intuito e l’altro per intrattenere gli appassionati di astronomia. Comunque, qualunque sia il vostro gusto, qui troverete di sicuro qualcosa che fa per voi!

Kiwi – musica con gli amici

Uscita il 10 gennaio scorso, Kiwi ha già raggiunto quota 100.000+ download e un gran numero di recensioni positive. Si tratta di una specie di “social network della musica” dal meccanismo molto simile a quello di BeReal. In pratica, a un orario casuale del giorno, tutti gli amici di una data cerchia ricevono una notifica con l’invito a condividere una canzone e un messaggio. I brani condivisi dai propri amici finiscono in un widget da installare nella schermata iniziale e possono essere valutati con un pollice in su o un pollice in giù.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

People Say

People Say è un gioco pensato per allenare l’intuito e allo stesso tempo fornire interessanti curiosità sociologiche. La sfida consiste nell’indovinare – data una certa domanda o affermazione – le 5 risposte più comuni date dalle persone. Ad esempio: qual è la cosa che la gente (in generale) non metterebbe mai sulla pizza? Una delle risposte è ananas, ovviamente, ma sta al giocatore indovinare le altre!

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Il mio pianeta in miniatura

Il mio pianeta in miniatura è un nuovissimo gioco che però ha già ottenuto oltre 5 mila recensioni e valutazioni per una media di 4,5 stelline. La grafica è molto kawaii e il concept è ancora più carino, soprattutto per gli appassionati di astronomia. L’obiettivo, infatti, è scoprire e colonizzare nuovi pianeti fino a realizzare un vero e proprio “impero” galattico o addirittura inter-galattico. D’altra parte, l’universo non ha limiti!

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Note-Taking GoodNotes 5

Se sei uno studente universitario, potresti aver sentito parlare di GoodNotes dai tuoi colleghi possessori di iPad. Bene: ora puoi provare le sue funzionalità esclusive anche sul tuo tablet Android. Qualcuno, infatti, ha creato un’app blocco note molto simile (se non uguale) a GoodNotes, comprensiva di flash card, riconoscimento del testo scritto a mano e di tutti quegli strumenti di scrittura che rendono l’esperienza di “note-taking” gradevole al pari di quella analogica.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Silent Cloud: Sollievo Acufene

L’uso eccessivo di cuffie o auricolari può causare l’acufene, un fastidioso ronzio all’orecchio difficile da eliminare, a meno che si sappia come fare. Se soffri di questo disturbo, puoi dare una chance a Silent Cloud, uno strumento economico e relativamente “rapido” per curare l’acufene in maniera scientifica. Per prima cosa, puoi fare un test per capire se hai realmente l’acufene, e poi – eventualmente – verrai guidato in un percorso di terapia sonora individuale della durata di 8 settimane.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app