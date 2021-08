Giochi ed utilty “green” per la TOP 5 Apps della settimana!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Green Pass Italia

Mai come in questo periodo estivo di vacanze ed attività è necessario tenere sotto controlo i propri documenti di viaggio e non solo. Fra questi in questo pazzo presente si è unito anche il famoso “certificato verde” necessario per fruire di sempre più attività di intrattenimento e non solo. La tecnologia però ci viene in soccorso con applicazioni come “Green Pass Italia” che, come ci suggerisce il nome, ci permette facilmente ed in maniera rapida di categorizzare e salvare i nostri codici QR relativi alla certificazione verde, da poter quindi rapidamente mostrare al momento del bisogno.

didUP – Famiglia

Non solo vacanze però. L’aver superato infatti la metà di Agosto mette davanti milioni di famiglie la necessità di fare i conti con il rientro a scuola dei propri figli (si spera finalmente in presenza potendo così superare la tanto discussa DAD). Grazie a didUP si avrà a disposizione uno strumento completamente rivisto in termini di design che permetteà agli utenti di potersi interfacciare con il diario digitale dei propri figli, passando per il registro presenze fino ai vari voti ricevuti e tutte le comunicazioni provenienti dalla realtà didattica.

WindHub – carte nautiche e meteo dettagliate

Ritornando il clima festoso però e di relax, questa applicazione farà la felicità di tutti coloro di voi amanti dell’intrattenimanto in mare aperto. Grazie a WindHub potrete infatti godere di uno strumento completo e curato in grado di soddisfare ogni vostra esigenza in merito alle vostre escursioni in barca e non solo. Fra le varie opzioni a disposizione si segnalano:

Mappa meteorologica dettagliata che include velocità e direzione del vento

Diversi livelli sulla mappa come: vento, raffiche, precipitazioni, raffiche di vento, fronti e isobare

Varietà di previsioni tra cui GFS27, AROME, ICON7, ICON13, ECMWF, NAM, OS, O-WRF

Meteogramma con oltre 10 parametri meteorologici per qualsiasi località scelta

Modalità Internet bassa

Block’em All

Estate significa anche avere maggior tempo a disposizione per poter usare il proprio smartphone in ambito videoludico. Per volersi concedere qualche minuto di svago non troppo impegnativo, vi segnaliamo Block’em All, un titolo dedicato al mondo del basket, che non mette al primo posto la grafica oppure il realismo, ma si pone come un potenziale compagno per fanti minuti di relax. Lo scopo del gioco sarà quello di bloccare la palla prima che entri in canestro, fornendo così un gioco diverso dai soliti incentrati solitamente sull’azione opposta. Se volete testare la vostra abilità ed i vostri riflessi-tempismi difensivi, questa applicazione è ciò che fà per voi!

LOST in Blue

L’ultima proposta rimane a tema videogiochi, con un titolo ispirato alle vacanze ma in veresione “survival” per coloro che vogliono dedicare ancora più tempo ai videogiochi da mobile.

Sopravvissuti ad uno schianto aereo e rimasti soli su di un’isola deserta, dovrete trovare il modo per sopravvivere, occupandovi della raccolta di risorse necessarie al vostro sostentamento. Se la difficoltà non fosse già di per sè elevata, vi troverete inoltre ad affrontare tantissimi pericoli, compresi anche dei temibili zombie, sulla via verso la vostra sopravvivenza!