Eccoci tornati con una nuova selezione di app utili/interessanti appena uscite sul Google Play Store. Questa settimana abbiamo una new entry davvero degna di nota, Truth Social, il social network by Donald Trump che ha fatto e continua a far parlare di sé anche nei Paesi in cui non è ancora ufficialmente disponibile (l’Italia è fra questi).

Abbiamo poi due giochi di tipo puzzle utili non solo a svagarsi, ma anche ad allenare la mente, un altro titolo da segnalare per quanto riguarda il mondo dei videogames (nientemeno che l’attesissimo MARVEL SNAP) e infine un’app che potrebbe piacere ai lettori più avventurieri, o anche semplicemente curiosi di scoprire nuovi posti interessanti nelle vicinanze. Che ne dite, vi piace il piano? Allora cominciamo!

MARVEL SNAP

MARVEL SNAP, attesissimo card battler sviluppato da Second Dinner, è uscito ufficialmente nella giornata di ieri. Ogni singolo match dura circa tre minuti, i gamer possono giocare più carte allo stesso tempo (anziché farlo in più turni) e ritroveranno personaggi Marvel provenienti da tutti i multiversi. Il focus è più sulla velocità, che sulla strategia, un’altra cosa che lo rende un titolo abbastanza originale.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Match Puzzle House

Match Puzzle House è un gioco di genere combinazione classico, tranne che per la narrazione di fondo che ti motiva a risolvere il “puzzle”. Man mano che giochi, infatti, sbloccherai nuovi articoli per decorare la tua casa virtuale, salirai in classifica e otterrai “boost items” che ti aiuteranno a superare i livelli più difficili.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Backdrop – Find Pretty Places

Backdrop ti aiuta a trovare luoghi carini in cui trascorrere il tuo tempo, permettendoti al tempo stesso di creare raccolte e contrassegnarli con un segnalibro per evitare di perderli. Backdrop è utile sia per scoprire luoghi nelle vicinanze, sia per prendere nota dei posti da visitare durante una vacanza futura.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Truth Social

Truth Social è una novità abbastanza attesa sul Play Store, se non altro perché potrebbe incuriosirci sapere cosa si sono inventati Donald Trump e co. per fare concorrenza ai social media “classici” (“mainstream”, per alcuni). Il sito Web di Truth è stato lanciato ufficialmente nel febbraio scorso, mentre per l’app si è dovuto attendere qualche mese in più. Oggi, finalmente, ci siamo: Truth Social si presenta come un’app “aperta a tutti”, molto simile a Twitter nella grafica e nel concept, ma con lo scopo di riunire in uno stesso posto “diversi punti di vista sul mondo”. Per il momento, Truth Social è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, ma non è escluso che prossimamente arrivi anche in Italia.

Lo zio Jim di Atlanta è un orgoglioso libertario. La zia Kellie del Texas è una fervente conservatrice. Tuo cugino John dalla California è un liberale irriducibile. E indovina cosa? Sono tutti insieme per divertirsi e condividere i loro diversi punti di vista sul mondo. Sebbene non siamo sempre d’accordo tra di noi, accogliamo con favore queste opinioni variegate e la solida conversazione che portano.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Railbound

Appassionati di treni? Railbound è il gioco che fa per voi. Trattasi di un puzzle game con oltre 150 livelli che ha per obiettivo quello di collegare e separare le linee ferroviarie facendo in modo che le carrozze non si scontrino. La grafica del gioco è ispirata ai fumetti, e la colonna sonora è composta dalla stessa squadra che ha lavorato anche a quella di Golf Peaks e inbento.

Costo: 4,99 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app