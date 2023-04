Rieccoci, immancabilmente, con il nostro appuntamento settimanale dedicato a 5 app dal Google Play Store. Le proposte di questa settimana vanno da un gioco di società a cui avrete giocato decine di volte dal vivo, ad una applicazione di streaming, per passare anche attraverso app sportive e dedicate alla produttività.

Insomma, possiamo dire che ce n’è davvero per tutti i gusti. Non perdiamoci in ulteriori preamboli e andiamo subito a parlare delle applicazioni della settimana!

Monopoly

C’è veramente poco da descrivere in merito alle regole del celeberrimo gioco da tavolo chiamato Monopoly. L’applicazione per Android del gioco è già in circolazione da qualche anno, ad ogni modo, è stata da poco integrata la possibilità di effettuare videochiamate durante le partite. Si tratta di un’aggiunta non da poco che rende sicuramente il gioco più immersivo e competitivo. Da ora in poi potrete “insultare” i vostri amici direttamente dall’app di gioco e non più attraverso un’applicazione di terze parti che vi permetteva di tenervi in contatto con gli altri giocatori.

Costo: 2,99 euro

Dogo – addestra il tuo cane

Se avete un amico a quattro zampe, vi farà piacere sapere che esiste un’applicazione che vi aiuterà ad addestrarlo! Questa app si chiama Dogo – addestra il tuo cane. L’app si potrebbe definire come un personal trainer del vostro cane. Grazie all’applicazione avrete infatti la possibilità di insegnare al vostro cane alcuni semplici comportamenti che vi faciliteranno la vita, ad esempio su come non tirare quando viene portato al guinzaglio, come non abbaiare, come venire a voi ogni volta che lo chiamate e moltissime altre azioni ancora. Per una migliore comprensione di ciò che dovrete fare, l’app mette a disposizione anche alcuni video tutorial su come addestrare il cane.

Costo: gratis / acquisti in-app

FotMob

Se siete degli appassionati di Calcio, non potete non avere FotMob sul vostro smartphone Android, l’app che vi permette di visualizzare in tempo reale risultati e news di qualsiasi lega calcistica e, quindi, non solo della Serie A. L’app mette a disposizione dell’utente la possibilità di visualizzare anche tutte le statitische di ogni partita, come il possesso palla, cartellini, tiri in porta e quant’altro. Molto interessante è anche la funzione che consente di avere notifiche personalizzate a ogni gol fatto nelle partite di vostro interesse. La notifica può anche essere mostrata direttamente sul vostro smartwatch.

Costo: Gratis con annunci / acquisti in-app

Journey – Diario, Journal

Fare un diario personale non è una pratica da adoscelenti in crisi di identità, infatti, l’app Journey – Diario, Journal, mette in evidenza che fare un diario personale digitale può aiutare a esaminare sé stessi, le proprie emozioni e a rivivere i bei momenti della propria vita (e a superare quelli brutti). L’app mette a disposizione diverse interessanti funzionalità, come la possibilità di visualizzare su mappa tutti i luoghi in cui siete stati e di cui avete parlato nel vostro diario o anche di visualizzare un vero e proprio grafico dell’umore che mostra come il vostro umore è salito o sceso in funzione del tempo.

Costo: Gratis / acquisti in-app

Pluto TV

Avete mai sentito parlare del servizio di streaming gratuito Pluto TV? Ebbene, si tratta di una piattaforma che permette di visualizzare molti canali TV esclusivi in diretta e molti film e documentari On Demand, quindi su richiesta dell’utente. Ci sono contenuti di ogni genere, dai cartoni animati, ai film, ai documentari e tra i titoli più blasonati è possibile trovare, ad esempio, la serie di South Park, quella di Spongebob e anche di serie TV come Il mio Amico Arnold e Doctor Who.

Costo: Gratis con annunci