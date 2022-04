Trovare l’app migliore per una specifica esigenza può essere un’impresa ardua, specie se il proprio negozio digitale di riferimento è il Google Play Store e si vuole evitare di perdere troppo tempo passando in rassegna i risultati di ricerca uno per uno.

Peraltro, il Play Store viene costantemente rifornito con nuove app e giochi meritevoli e/o degni di nota che difficilmente scoprireste, se non ci fossimo qui noi a consigliarvele!

Ecco dunque come ogni settimana una nuova carrellata di applicazioni da non perdere che potete scaricare direttamente dai link alla fine di ogni paragrafo. Le app in questione si adattano perfettamente a tutti i modelli di smartphone/smartwatch Android, dai top di gamma fino ai modelli entry-level, e la maggior parte di esse è completamente gratuita (l’indicazione del costo è sempre riportata sotto la descrizione).

Tastiera semplice

Simple Mobile Tools è una famiglia di app Android “semplici, open source, con widget personalizzabili, senza pubblicità ed autorizzazioni inutili”. Molti di voi conosceranno già almeno uno strumento di questa suite (li trovate tutti qui), ma scommettiamo che di Tastiera semplice non avevate ancora sentito parlare.

Come suggerisce il nome, Tastiera semplice è… una semplice tastiera sotto tutti i punti di vista: per prima cosa, il design è in stile Google, essenziale e senza fronzoli, e inoltre la mancanza di accesso a internet la rende molto più sicura rispetto ad altre app (a proposito di sicurezza, non richiede nemmeno permessi inutili). Come se non bastasse, il codice sorgente è completamente aperto per una personalizzazione pressoché totale.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Flex for reddit (accesso in anteprima)

Flex for reddit è un’app non ufficiale e ancora in fase di sviluppo che ti permette di rendere unica la tua esperienza di navigazione su Reddit. Il client Flex offre temi e layout personalizzabili e in grado di adattarsi a tutte le esigenze, da quelle dei mancini, che potrebbero preferire la visualizzazione delle immagini sul lato sinistro dello schermo, a quelle degli ipovedenti, che potrebbero avere la necessità di ingrandire le foto.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Widgetshare

Widgetshare è un’app che rende l’uso dei widget fotografici ancora più divertente… e ancora più emozionante. Se siete soliti fissare sulla home i ricordi della vostra ultima vacanza tra amici o i vostri ritratti di famiglia, sappiate che c’è un modo per condividere i vostri widget proprio con i soggetti ritratti nelle foto (o con qualunque persona vogliate) utilizzando Widgetshare. Lo scopo di quest’app, infatti, è quello di aiutarvi a creare widget condivisi che cambiano per tutti ogni volta che un utente effettua una modifica (es. aggiunge una nuova foto). Tra le altre cose, è anche un modo molto smart (e molto romantico) per rimanere sempre connessi.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

KNIT

KNIT è l’app che rende “smart” una cosa di per sé molto antica e “analogica” come il lavoro a maglia. Di sicuro non è un’app per tutti, ma per gli appassionati di questo genere di attività potrebbe rappresentare la svolta: non solo KNIT ti consente di creare un inventario con tutti i tuoi strumenti per il cucito (dai filati agli aghi), ma ti aiuta anche a tenere traccia di tutti i tuoi lavori completati/da completare o semplicemente messi in programma.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Wear Hue

Anche Wear Hue è un’app molto di nicchia: nel caso specifico, potrebbe esservi utile soltanto se avete in casa almeno un dispositivo Philips Hue associato all’Hue Bridge (il centro di controllo dei sistemi di illuminazione connessa Philips). Dopo aver collegato al Bridge anche il vostro smartwatch, potrete visualizzare lo stato di tutti i vostri dispositivi, accenderli/spegnerli e regolare i colori, l’intensità luminosa e gli effetti di luce direttamente dall’orologio.

Costo: 1,59 euro / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app