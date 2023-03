Anche questa settimana non potevano mancare 5 app tutte da scoprire per Android che potrete scaricare direttamente dal Play Store. I contenuti che vedrete di seguito, sono stati scelti in base alle nuove uscite e agli aggiornamenti proposti sul Play Store di recente.

Di seguito vi proponiamo 5 applicazioni con funzioni interessanti per l’uso quotidiano:

YAZIO – Conta Calorie e Dieta

YAZIO è un’app che conta le calorie e vi aiuta a perdere peso mantenendovi in forma. Comprende anche un tracker del digiuno gratuito per perdere peso con metodi di digiuno intermittente, aiutandovi a bruciare grassi e a migliorare i vostri muscoli. L’app offre più di 20 programmi di digiuno, un enorme database di cibi con ricette, programmi alimentari e molto altro.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Budget e finanze – spese

Con questa fantastica app, riuscirete a tracciare comodamente tutte le vostre spese ed entrate in modo pratico e veloce, tramite un interfaccia chiara e semplice. L’applicazione vi offre una serie di modelli gestionali già pronti come ad esempio spese per i generi alimentari, hobby, bollette, etc. Potrete anche impostare dei promemoria per ricordarvi i pagamenti da effettuare durante il mese.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Geocaching

Con Geocaching potete unirvi alla più grande community di cercatori di tesori al mondo. Questa app rappresenta la valigetta degli attrezzi definitiva per tutti gli aspiranti cercatori di tesori. Esistono milioni di contenitori nascosti in più di 185 paesi che aspettano di essere trovati con questa app. Se siete alla ricerca di un gioco che vi faccia stare immersi nella natura, quest’app è quello che fa per voi. Grazie all’app potrete in oltre comunicare con tutti gli altri giocatori presenti nelle vicinanze e non, per consigli, suggerimenti o altro ancora.

Costo: gratis / non contiene annunci / contiene acquisti in-app

Production Chain Tycoon

Production Chain Tycoon è un gioco gestionale per dispositivi android in cui dovrete produrre risorse da combinare tra di loro per produrne di altre, in modo da arricchirvi e acquistare nuove fabbriche. Il gioco propone una serie di elementi strategici, logistici e di business che metteranno a dura prova le vostre capacità imprenditoriali. Se siete curiosi di testare le vostre doti amministrative, non potete fare altro che scaricarlo.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Brainly – Homework Math Solver

Brainly è un potete strumento per la risoluzione di problemi matematici. L’applicazione è in grado di risolvere problemi di algebra, trigonometria e geometria grazie ad una corretta verifica istantanea. Con quest’app avrete anche la possibilità di chattare con un tutor per un aiuto in tempo reale. La community, conta oltre 350mila persone online con le quali potrete interagire.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app