Se siete curiosi di scoprire le nuove uscite più interessanti del Google Play Store, o semplicemente volete sapere quali sono i nuovi trend del mercato delle app mobile, questo è l’articolo che fa per voi. Vi presentiamo infatti una serie di 5 app da non perdere selezionate tra quelle uscite di recente su Google Play. Si tratta, nello specifico, di due giochi e tre applicazioni/utility con per ciascuna un’indicazione circa l’eventuale costo e presenza di annunci/acquisti in-app.

Della selezione fa parte anche dynamicSpot, un’app utile a replicare le funzionalità della Dynamic Island sui dispositivi Android (ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo).

Soccer Manager 2023 – Calcio

Hai sempre sognato di diventare un manager calcistico? Con Soccer Manager 2023 puoi costruire la tua squadra dei sogni scegliendo tra oltre 25.000 giocatori con licenza ufficiale FIFPRO™.

Come Soccer Manager, controlli tutti gli aspetti della tua squadra di calcio. Ogni trasferimento, ogni tattica, ogni partita di calcio è importante. Immergiti nell’azione sia dentro che fuori dal campo: dalla pianificazione degli allenamenti alla scelta degli undici titolari, superando gli avversari con tattiche vincenti, costruendo uno stadio di livello mondiale, controllando le finanze del tuo club e scoprendo le future superstar attraverso scouting e trasferimenti.

Soccer Manager 2023 è l’ultima versione del noto gioco di simulazione calcistica basato su 16 anni di esperienza di sviluppo e oltre 50 milioni di download.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Justune Guitar Tuner

Se al calcio preferite la musica, vi consigliamo Justune Guitar Tuner, un semplice accordatore di chitarra, basso e ukulele “senza distrazioni”. Ciò significa che Justune ha una grafica estremamente semplice e nel suo utilizzo si va dritti al punto, senza essere perdere tempo con annunci invadenti e altre feature non essenziali. L’unico plus degno di nota sono le accordature alternative (oltre a quella Standard), come D Standard, Open D, Ben Howard ecc.

Costo: 1,09 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Skilldock – Course Creator

Skilldock – Course Creator fa esattamente quello che il suo nome suggerisce, ovvero ti aiuta a creare minicorsi con elementi “di contenuto” (presentazione dell’argomento) e interattivi/valutabili (test) disponibili on e offline. Se vuoi insegnare qualcosa a qualcuno, e poi somministrargli dei test per valutare la sua preparazione, quest’app è perfetta: tutti i minicorsi possono essere esportati come file e inviati o pubblicati dove desideri.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Dynamic Island – dynamicSpot

Se avete assistito all’ultimo Apple Event e siete rimasti affascinati dalla nuova Dynamic Island per la gestione delle notifiche, vi farà piacere sapere che esiste un modo per “trasferirla” sul vostro smartphone Android. Basta infatti scaricare dynamicSpot, una nuova app sviluppata apposta per questo.

Se la DI di iPhone non è personalizzabile, quella “di Android” lo è: puoi modificare le impostazioni di interazione, scegliere quando mostrare o nascondere i popup dinamici e con quali app utilizzarla. Unico inconveniente: alcune funzionalità sono disponibili solo con la versione Pro.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

One Punch Man – The Strongest

Segnaliamo infine l’uscita di One Punch Man – The Strongest, gioco di ruolo strategico ispirato all’omonimo anime già disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Saitama & co. sono sbarcati ufficialmente su Android lo scorso 22 settembre: l’intera produzione del gioco è stata supervisionata dal comitato di produzione, inclusa la casa editrice SHUEISHA.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app