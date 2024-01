I Samsung Galaxy S24 portano incredibili funzioni IA al servizio di tutti, li comprerete?

Un nuovo capitolo si apre nell'era della tecnologia con il lancio della serie Samsung Galaxy S24 durante l'evento Galaxy Unpacked 2024. La presentazione dei modelli Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 segna un passo importante nell'innovazione, aprendo le porte a un'esperienza utente completamente rivoluzionaria grazie alla potente intelligenza artificiale applicata a funzionalità utili nella vita di tutti i giorni.

Prezzi e offerte lancio

Samsung Galaxy S24 Ultra è offerto nelle colorazioni Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 condividono le tonalità Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Alcuni colori esclusivi saranno disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.

I nuovi top di gamma saranno disponibili in vendita presso i principali operatori, i rivenditori online e Samsung.com. I preordini apriranno da oggi 17 gennaio con consegne a partire dal 24 gennaio.

Samsung Galaxy S24:

8GB + 128GB | €929

8GB + 256GB | €989

Samsung Galaxy S24+:

12GB + 256GB | €1.189

12GB + 512GB | €1.309

Samsung Galaxy S24 Ultra:

12GB + 256GB | €1.499

12GB + 512GB | €1.619

12GB + 1TB | €1.859

A partire da oggi 17 gennaio e fino al 30 dello stesso mese, Samsung propone un'offerta estremamente vantaggiosa attraverso tutti i canali di vendita: acquistando uno dei tre smartphone si otterrà gratuitamente il raddoppio della memoria interna!

Galaxy S24 Ultra da 1TB è disponibile al prezzo del 512GB, il modello da 512GB è disponibile al prezzo del 256GB, Galaxy S24+ da 512GB viene proposto al prezzo del 256GB mentre infine il Galaxy S24 da 256GB è acquistabile al prezzo del 128GB.

L'azienda coreana propone anche una valutazione vantaggiosa per il proprio smartphone usato, con fino a €100 di sconto su Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ e fino a €50 di sconto su Galaxy S24.

Cosa c'è di nuovo?

Il comunicato stampa emesso oggi dalla casa sudcoreana getta luce su un futuro in cui i dispositivi mobili non solo accompagnano la vita quotidiana, ma la trasformano, rendendola più efficiente, intelligente ed ecologica. Secondo l'azienda, la presentazione della serie Galaxy S24 con la sua piattaforma Galaxy AI promette di cambiare il modo in cui comunichiamo, creiamo e scopriamo il mondo.

"La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile" spiega TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. "Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

Comunicare senza barriere

Il cuore pulsante di Galaxy AI è la sua capacità di migliorare ogni aspetto della comunicazione. L'innovativa funzione Traduzione Live permette agli utenti di effettuare chiamate e scambiare messaggi in tempo reale con traduzioni vocali e testuali, superando le barriere linguistiche. La modalità Interprete consente conversazioni dal vivo tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, rendendo la comunicazione più fluida e intuitiva.

Assistente Chat e la tastiera Samsung integrano ulteriormente l'AI nella comunicazione quotidiana, garantendo che il tono e il registro linguistico siano appropriati per ogni situazione. La collaborazione con Android Auto semplifica la gestione dei messaggi mentre si è al volante, contribuendo a mantenere la sicurezza stradale grazie a riassunti e risposte contestuali suggerite.

Un assistente personale in tasca

Assistente Note di Samsung Notes e Assistente Trascrizione, giocano un ruolo cruciale nell'ottimizzazione dell'organizzazione e nella semplificazione delle attività quotidiane.

Assistente Note sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire un riepilogo delle attività in programma, generando in modo automatico un quadro completo delle attività pianificate. Inoltre, offre la possibilità di creare modelli con formati predefiniti, semplificando ulteriormente la presa di appunti, e consente la creazione di copertine di anteprima per facilitare la ricerca delle note più importanti.

D'altra parte, Assistente Trascrizione si specializza nella gestione delle registrazioni vocali, anche in situazioni con più interlocutori. Questa funzione fa uso dell'intelligenza artificiale e della tecnologia di dettatura vocale per trascrivere in modo efficiente le registrazioni, offrendo la possibilità di riassumerle e persino tradurle. Grazie a queste due potenti funzioni, l'utente ha a disposizione strumenti avanzati per organizzare le informazioni in modo intuitivo e veloce, migliorando l'efficienza nella gestione delle attività quotidiane.

Cerchia e cerca

Le funzionalità avanzate dei Galaxy S24 vanno oltre le tradizionali funzionalità di comunicazione, introducendo un innovativo strumento di ricerca basato sui gesti chiamato Cerchia e cerca con Google. Questa funzione rappresenta una novità assoluta, rendendo i Galaxy S24 i primi dispositivi a implementare questa intuitiva modalità di ricerca. Samsung ci ha detto che la sua sarà un'esclusiva temporanea, questa funzione arriverà poi su altri prodotti compatibili.

Frutto della collaborazione tra Samsung e Google, questo strumento offre un modo completamente nuovo di interagire con i risultati di ricerca.

Dopo una pressione prolungata del tasto Home, gli utenti possono cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi elemento sullo schermo dei Galaxy S24. Ciò consentirà loro di visualizzare risultati di ricerca utili e di alta qualità senza dover abbandonare l'applicazione in uso. Se un utente trova qualcosa di interessante, può ottenere ulteriori informazioni in modo immediato e senza interrompere ciò che sta facendo.

La funzione va oltre la semplice visualizzazione di risultati di ricerca, offrendo la possibilità di esplorare panoramiche informative generate dall'IA con contesto e informazioni utili provenienti da Internet. Inoltre, gli utenti possono formulare domande più complesse e dettagliate in base al contesto in cui si trovano.

Foto e video notturni mai così belli

La suite completa di strumenti basati sull'AI, denominata ProVisual Engine, ridefinisce secondo Samsung il concetto di fotografia mobile. Il sistema di fotocamere del Galaxy S24 Ultra, con zoom ottico 5x e sensore da 50MP, offre immagini nitide anche a zoom elevato (fino a 100x) grazie allo zoom digitale ottimizzato. C'è stato un calo di ingrandimento ottico rispetto al Samsung Galaxy S23 Ultra, tuttavia le prestazioni sembrano migliori su tutta la lunghezza focale secondo i primi test da noi effettuati durante il nostro primo hands-on in cui abbiamo confrontato il nuovo smartphone al vecchio modello.

La funzionalità Nightography, migliorata per la serie Galaxy S24, consente di catturare foto e video luminosi in condizioni di scarsa illuminazione. L'AI entra in gioco anche nell'editing fotografico, con Edit Suggestion e Modifica Generativa che offrono suggerimenti intelligenti e miglioramenti creativi. Esattamente come Magic Editor sui Pixel 8 e Pixel 8 Pro, l'app Galleria di Samsung permetterà di ritagliare soggetti, spostarli, cambiare le loro dimensioni e generare un riempimento adeguato per le parti lasciate scoperte di conseguenza.

"E se si ha la necessità di visualizzare in slow motion un video ricco di azione, l’Instant Slow Motion può generare fotogrammi aggiuntivi in base ai movimenti per ridurre la velocità di riproduzione delle sequenze di azione e permettere di apprezzarne i dettagli" spiega l'azienda.

Processori potenti e display "accecanti"

Il Samsung Galaxy S24 Ultra offre un'esperienza utente senza pari grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ottimizzato per un'elaborazione AI efficiente. Gli altri due modelli arrivano quest'anno con un chip Samsung Exynos 2400 che dovrà far funzionare tutte le nuove caratteristiche IA elencate qui sopra, cosa che ci da la speranza che abbia prestazioni molto vicine alla controparte Snapdragon anche in campo fotografico e di intelligenza artificiale.

"Il gaming su Galaxy è più potente grazie ai miglioramenti dell’hardware e del software. Tutti i modelli della serie Galaxy S24 vantano un sistema di controllo termico ottimale con una camera di vapore fino a 1,9 volte più grande, che migliora la temperatura superficiale del dispositivo e massimizza al contempo la potenza delle prestazioni. Il ray tracing, invece, consente effetti visivi realistici con ombre e riflessi di qualità superiore. Inoltre, grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore del gaming, Galaxy S24 permette agli utenti di divertirsi con i giochi più popolari e ottimizzati" scrive Samsung nel suo comunicato.

Le frequenze di aggiornamento adattive dei display comprese tra 1-120 Hz rendono l'esperienza ancora più fluida ed efficiente. Gli schermi dei nuovi Galaxy, con una luminosità massima di 2.600 nit e la tecnologia Vision Booster, garantiscono una visibilità eccezionale all'aperto. L'attenzione al design si traduce in cornici più sottili, schermi di dimensioni generose e materiali di alta qualità.

Samsung Galaxy S24 Ultra è il primo smartphone del brand con cornici in titanio. I Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus sono protetti da un vetro Gorilla Glass Victus 2, mentre su Galaxy S24 Ultra debutta il nuovissimo Gorilla Glass Armor. Quest'ultimo è stato migliorato otticamente e trasformato a livello molecolare "migliorando la durata del 50% e rendendolo quattro volte più resistente ai graffi", spiega l'azienda di Seoul. Il display mostra riflessi ridotti fino al 75% in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione.

Galaxy S24+, infine, guadagna il supporto alla risoluzione QuadHD+ come suo fratello maggiore Galaxy S24 Ultra, lasciando Galaxy S24 "base" ad essere l'unico con risoluzione FullHD+.

Specifiche tecniche