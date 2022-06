Gli ultimi smartphone da gaming di Xiaomi sono arrivati sul mercato da alcuni mesi e finalmente abbiamo avuto modo di mettere le mani su uno di essi. Black Shark 5 è un prodotto molto particolare che punta a portare nelle mani dei gamer diverse funzionalità dedicate al gioco e prestazioni elevate ad un prezzo più democratico rispetto ai modelli top di gamma.

Nonostante il prezzo aggressivo, Black Shark 5 è comunque in grado di distinguersi dal resto dei prodotti in circolazione grazie a peculiarità esclusive che mancano persino alla maggior parte dei flagship. Queste sono le 5 caratteristiche che ci hanno fatto innamorare!

Bello ma soprattutto comodo

Black Shark 5 si presenta come uno smartphone dal look quasi classico. Certo, sono evidenti le stampe sulla back cover con logo e marchio in bella vista, è presente un LED RGB ed il modulo contenente le fotocamere ha alcuni angoli meno tondeggianti, ma non raggiunge i livelli di “aggressività” di altri dispositivi da gioco come RedMagic 7 Pro.

Nella grande varietà di prodotti ad oggi disponibili sul mercato, tutti con delle finiture originali che provano a renderli riconoscibili tra la folla, questo Black Shark si mimetizza perfettamente. Serve un’analisi ravvicinata per rendersi conto che si ha davanti uno smartphone da gaming, ma questo non significa che sia meno capace di soddisfare i videogiocatori.

Lo smartphone ha uno spessore abbastanza elevato di 10mm ed un peso di 218g, valori abbastanza alti per un prodotto altrimenti relativamente minuto. Questo perché Black Shark ha progettato un sistema di raffreddamento a sandwich con due camere di vapore che tengono sotto controllo le temperature da ambo i lati della scheda madre.

Nonostante ciò, la scocca notevolmente curva e i bordi metallici tondeggianti fanno di questo dispositivo uno dei prodotti più comodi da maneggiare che abbiamo provato negli ultimi tempi. Anche dopo diverse ore di gioco, a parte una leggerissima fatica ai polsi dovuta al peso, lo smartphone siede in mano senza lasciare segni o risultare fastidioso. Anche il calore viene generalmente concentrato sul lato destro del terminale, che generalmente durante il gioco si trova in alto, portandolo il più lontano possibile dalle dita.

Grilletti magnetici sempre pronti all’azione

Una delle caratteristiche hardware che separa Black Shark 5 dalla massa è la presenza di due tasti fisici posizionati sul lato destro dello smartphone ed estraibili grazie ad altrettanti switch ad azione magnetica.

In un lampo si è quindi sempre pronti all’azione, Black Shark 5 permette di giocare ovunque ci si trovi senza la necessità di agganciare accessori esterni acquistabili separatamente e con la comodità di due pulsanti fisici dal feedback secco e preciso, migliori dei più comuni tasti a sfioramento.

E quando non si vuole giocare? Beh, questi interruttori possono essere nascosti nella cornice laterale dello smartphone e resi inermi oppure assegnati a diverse funzioni utili. Per esempio io ho assegnato il tasto sinistro all’attivazione della torcia e quello destro all’apertura della fotocamera, tasto con il quale si può anche scattare le foto e avviare la registrazione di video!

Prestazioni ottime a portata di (quasi) tutti

Essendo uno smartphone dal prezzo relativamente contenuto, Black Shark 5 non dispone del chip più potente disponibile sul mercato, tuttavia il marchio ha preso delle sagge decisioni per offrire ai propri utenti un prodotto potente e comunque estremamente competitivo.

Sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 870 di Qualcomm, ancora oggi uno dei SoC più indicati per ottenere alte prestazioni ed una buona efficienza senza alzare troppo l’asticella del prezzo finale. Ad accompagnarlo troviamo 8GB di memoria RAM LPDDR5 e 128GB di memoria interna veloce di tipo UFS 3.1. Di seguito vi lasciamo ad alcuni benchmark da noi effettuati.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark

PCMark

Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life Extreme

Stress Test Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – Black Shark 5 970 3092 360 1313 680 1254

(7,50 fps) 1254 – 1248

(99,5%) 4353

(26,10 fps) 4357 – 4321

(99,2%) 15111 50,52 (±0,43) 79242 realme GT Neo 3 970 4033 221 529 Crash (non testato) (non testato) 5403

(32,40 fps) 5370 – 3474

(64,7%) 16209 71,2 (±0,99) 82107 Poco F4 GT 1251 3789 433 1895 1826 (non testato) (non testato) 9193

(55 fps) 9928 – 4637

(46,7%) 13012 78,6 (±6,9) 87274 Xiaomi 12 Pro 1240 3766 434 1516 1801 2562

(15,30 fps) 2540 – 1173

(46,2%) 9591

(57,40 fps) Crash 13426 79,8 (±0,89) 89393

Senza nulla invidiare agli smartphone da gaming più costosi, Black Shark 5 è in grado di eseguire senza battere ciglio League of Legends: Wild Rift e Diablo Immortal a 60fps con la grafica al massimo, andando a generare un po’ di calore senza però mai surriscaldarsi grazie all’ottimo sistema di dissipazione passiva pensato da Xiaomi. L’unico titolo in cui siamo riusciti a vedere un leggero thermal throttling (anche se solo dopo più di un’ora di gioco) è Genshin Impact, gioco che mette alle strette anche i dispositivi top di gamma.

Non solo le componenti interne, anche il display ha prestazioni di livello flagship! Si tratta di una pannello AMOLED realizzato da Samsung con risoluzione FullHD+ ed in grado di raggiungere 144Hz di frequenza di aggiornamento massima. La frequenza di campionamento del touch arriva a 720Hz per una reattività ai vertici del settore.

Non solo, la luminosità di picco è di 1300 nit, un valore che fino a un paio di anni fa non era raggiunto nemmeno dagli smartphone con il cartellino del prezzo più alto.

Lo smartphone da gaming che si ricarica a 120W

I sistemi di ricarica ultrarapida non sono certo una novità, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone flagship da gaming sempre pronti a vantare specifiche tecniche esagerate. Black Shark 5, nonostante sia il modello base della serie, stupisce perché si posiziona nella parte alta della classifica degli smartphone più veloci a ricaricarsi in assoluto!

Come anche il recente top di gamma Xiaomi 12 Pro, Black Shark 5 supporta la ricarica rapida a 120W di potenza. Questo sistema permette alla sua batteria da 4650mAh di passare dallo 0% al 100% in soli 15 minuti!

Xiaomi ha implementato anche qui un meccanismo per bypassare la ricarica quando si collega lo smartphone all’alimentatore. In questo modo è possibile alimentare Black Shark 5 per un tempo indefinito e giocare in totale libertà senza la preoccupazione di deteriorare la batteria, oltre a sprigionare molto meno calore.

E non preoccupatevi che la ricarica a 120W possa andare ad intaccare la longevità della cella, Black Shark afferma di garantire una carica massima pari all’80% dopo addirittura 1200 cicli, un valore più alto dello standard industriale di 800 cicli. Sono meno delle dita di una mano i brand a fare altrettanto bene o addirittura meglio.

Era da un bel po’ che non sentivamo speaker così

Uno dei pochi prodotti che si avvicina alla qualità degli speaker stereo dei ROG Phone di Asus. Black Shark 5 ci ha letteralmente colti alla sprovvista quando abbiamo provato ad alzare il volume durante la visione di un video test.

L’azienda ha dato il meglio di sé con la versione “Pro”, prodotto dotato di un sistema quad speaker, tuttavia non significa che si sia risparmiata con il modello base. Il suono stereo in uscita dagli altoparlanti di questo smartphone da gaming è ricco, con bassi profondi e forti, alti cristallini e un volume che difficilmente riuscirete a spingere al 100% in un ambiente chiuso. Non solo è ideale per il gioco, ma anche per guardare film e serie TV apprezzando al meglio le tracce audio.

La certificazione Hi-Res sulla scatola ha tutte le buone ragioni di esserci!

Black Shark 5 è disponibile all’acquisto al prezzo di 549,00 euro, non certo una cifra adatta a tutti ma più che giustificata dalla componentistica e dalle particolarità uniche del prodotto. Per quanto riguarda il mondo degli smartphone da gaming ha un rapporto qualità/prezzo ben centrato e soprattutto porta delle caratteristiche solitamente riservate alla fascia più alta ad un prezzo accessibile a molti più utenti.

Se volete uno nuovo telefono in grado di farvi giocare donandovi una marcia in più grazie ai tasti fisici, che abbia speaker display fenomenali per l’intrattenimento ed una ricarica velocissima, Black Shark 5 è lo smartphone perfetto per voi!