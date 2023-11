Razer Kishi V2, il controller PERFETTO per gli smartphone al MINIMO STORICO!

Il gaming su smartphone si sta evolvendo sempre di più e con esso anche le periferiche per usufruirne al meglio. Tra le migliori abbiamo sicuramente il Razer Kishi V2 per Android, un gamepad mobile con comandi da console e compatibilità universale. Grazie al Black Friday potrete acquistarlo a soli 109,99€, il prezzo più basso a cui sia mai stato proposto.

Controller Razer Kishi V2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Kishi V2 per Android è un gamepad mobile perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza di gioco su mobile simile a quella di una console. È ideale per i giocatori competitivi grazie alla sua configurazione avanzata con tasti micro-switch, grilletti analogici e macro programmabili. Il suo design ergonomico e la massima portabilità lo rendono ideale anche per chi ama giocare durante i lunghi viaggi o momenti di pausa. Inoltre, per tutti coloro che amano lo streaming di giochi su PC e console, Razer Kishi offre un supporto completo alle più diffuse app di streaming.

Il Razer Kishi V2 è un gamepad mobile con comandi progettati per sfidare gli standard delle console da gioco. È dotato di un supporto stabile ed estensibile compatibile con i modelli comuni di smartphone Android, garantendo una presa sicura durante il gioco. Il gamepad si collega direttamente alla porta USB-C del telefono per eliminare la latenza dell'input e garantire comandi reattivi e fluidi, inolti è dotato di ricarica pass-through che consente di alimentare il telefono mentre si gioca.

L'offerta per il Razer Kishi V2 per Android è una grande opportunità per gli amanti dei videogiochi su mobile. Attualmente è disponibile a soli 109.,99€, il minimo storico per questo prodotto che, non solo migliora l'esperienza di gioco mobile, ma porta anche la comodità e la versatilità di una console a portata di mano.

