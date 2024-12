50GB, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 14,99€, solo con TIM!

Decidere di passare a una nuova offerta telefonica, specie se volete cambiare operatore e quindi dovete anche valutare una nuova attivazione, può essere lento e portare via tempo prezioso. Ma non se decidete di passare a TIM! In questo caso, veniamo noi in soccorso con una proposta TIM da considerare finché siete in tempo! Infatti, se siete alla ricerca di una buona offerta che vi permetta di navigare con GB in 5G ma che abbia anche tantissimi messaggi e minuti telefonici, questa promo è l'opzione ideale! Per poco è attiva a soli 14,99€ al mese TIM 5G Power Smart!

Vedi offerta su TIM

TIM 5G Smart Power, una promo da non perdere!

A soli 14,99€ al mese, TIM 5G Smart Power vi garantisce di avere sempre a disposizione ben 50GB in 5G, minuti illimitati per le vostre chiamate di lavoro o con amici e parenti e ben 1.000 SMS. Potrete, quindi, sfruttare una validissima offerta sul mercato per avere a disposizione non solo internet ma anche tutto il resto, per comunicare con chiunque vogliate.

Non da meno, se per caso avete TIM anche a casa e attivate TIM Unica Power, per il vostro smartphone avrete moto addirittura di approfittare di GB illimitati in 5G, per una connessione senza interruzioni. E, decidendo di aderire alla promozione, avete la splendida occasione di non pagare un mese intero di abbonamento. Avete capito bene: decidendo di passare a Tim, e sfruttando la promo, il primo mese sarà gratis!

Non fatevi scappare questa promo, in modo tale da assicurarvi il meglio in ambito telefonia a un prezzo davvero conveniente. Passate a TIM ora e iniziate a godere dei vantaggi esclusivi di questa promozione TIM 5G Smart Power, attiva ancora per poco.

