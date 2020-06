5G, in Europa 140 attacchi alle infrastrutture: UE cerca soluzioni

Oltre 140 attacchi incendiari alle infrastrutture 5G (o presunte tali) in diversi Paesi europei. Sono questi i dati preoccupanti dichiarati dalle organizzazioni di settore ETNO e GSMA. Le reti di quinta generazione stanno subendo un vero e proprio attacco da parte di chi crede a fake news e alle teorie complottistiche che vedono il nuovo standard di rete responsabile della diffusione del Coronavirus.

Il numero più grande di atti vandalici ai danni del 5G si è registrato in Gran Bretagna con 87 attacchi, seguita dai Paesi Bassi con 30 attacchi e i restanti che sono stati portati avanti in Francia, Belgio, Germania e Italia. A questi di aggiungono una decina di assalti agli addetti alla manutenzione. Alla luce di questi dati, l’Unione Europea sarebbe particolarmente preoccupata e sarebbe al lavoro per elaborare misure per affrontare la situazione.

Secondo un documento UE visionato da Reuters, il Consiglio europeo ha sottolineato “l’importanza di lottare contro la diffusione della disinformazione relativa alle reti 5G, con particolare riguardo alle false affermazioni secondo cui tali reti costituiscono una minaccia per la salute o sono collegate al COVID-19”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già smentito queste false teorie specificando che i virus non posso viaggiare tramite onde radio o reti mobili e che la pandemia ha toccato anche Paesi in cui è assente il 5G.

Eventuali mosse dell’UE per arginare il problema sarebbero una diretta risposta alle richieste di provvedimenti avanzate nei giorni scorsi dalle principali associazioni di rappresentanza dell’industria (Etno, Gsma e Uni Europa Icts Global Union). Quest’ultime sono seriamente preoccupate per la disinformazione dilagante che “rischia di compromettere la ripresa economica”. Per questo, viene chiesto alle istituzioni di intraprendere azioni forti per fermare il fenomeno, promuovere corrette politiche di informazione e prevedere provvedimenti seri per chi diffonde bufale.