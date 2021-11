5G Pacesetters, lo studio sulle società “pioniere” delle telecomunicazioni

È stato appena pubblicato il nuovo studio 5G Pacesetters dell’Ericsson ConsumerLab dedicato appunto ai pacesetters o “pionieri” del 5G, grandi compagnie di telecomunicazioni (telco) percepite dai consumatori come leader nel segmento 5G consumer. Non necessariamente queste aziende detengono una grande quota di mercato nazionale, ma sono senza dubbio loro a dettare il ritmo dell’offerta delle migliori coperture, prestazioni e innovazioni per quanto riguarda le reti 5G.

A parte le Pacesetters, sono tre le altre categorie menzionate nello studio: 5G Explorers, vale a dire le “new entry” dell’universo 5G; 5G Potentials, operatori con reti 4G già performanti, ma che non hanno investito molto sulle tecnologie 5G; 5G Aspirationals, i nuovi competitor che puntano quasi tutte le loro risorse sull’evoluzione 5G.

Rispetto agli altri operatori, le telco pioniere hanno tre volte più probabilità di fidelizzare i clienti e circa il doppio delle possibilità di aumentare il ricavo medio per utente (Arpu) e i ricavi da servizi mobili. Il rapporto prende in considerazione i dati sulla soddisfazione dei consumatori e i dati di mercato di 73 operatori in 22 mercati del mondo, Italia inclusa. La valutazione riguarda il livello di maturità generale del 5G e le strategie di vendita degli operatori esaminati sulla base di oltre 100 parametri.

Attualmente, i Pacesetters del 5G si trovano nel nord-est asiatico e in Nord America, mentre un terzo è in Europa. Queste aziende puntano molto sul marketing e sui contenuti offerti in bundle; inoltre, il 70% degli abbonati le considera “leader” nel mercato 5G.

“I servizi 5G rivolti ai consumatori possono sbloccare fino a 3,7 trilioni di dollari di ricavi per gli operatori entro il 2030”, commenta Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research. “Questo rapporto – prosegue – sottolinea come i pionieri del 5G, che possono dimostrare di adottare nuove tecnologie e influenzare la percezione dei consumatori e che sono pronti a investire e concentrarsi sull’innovazione dei servizi 5G, stanno già facendo un passo avanti rispetto ai concorrenti nella corsa alle nuove opportunità di guadagno. Esplorando le nuove opportunità offerte dal 5G, sempre più operatori possono diventare pionieri del 5G e di conseguenza far crescere i loro ricavi”.