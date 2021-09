5G: TIM tra le reti più veloci al mondo

Buone notizie per chi già naviga utilizzando la connettività 5G: il report di Opensignal, ente indipendente che da anni misura e compara con metodo scientifico la velocità delle reti di tutto il mondo, ha inserito TIM tra le reti più performanti a livello globale.

Nell’ultima edizione dei 5G Global Awards, il report dedicato alla rete di più recente introduzione, TIM guadagna infatti il primo posto nella classifica degli operatori con la più alta velocità di download (296.5 Mbps) e upload (24,5 Mbps) in Europa, risultando a tutti gli effetti la rete 5G più veloce del vecchio continente. TIM è l’unico operatore italiano a figurare nel report finale, sebbene per le rilevazioni siano state analizzate anche le reti Vodafone, Iliad e WindTre.

A livello mondiale invece TIM conquista un apprezzabile ottavo posto; a fare da padrone in questa classifica sono invece le reti dei Paesi asiatici. Nelle rilevazioni di Opensignal, riferite alla prima metà del 2021, il premio di operatore 5G più veloce al mondo va alla rete taiwanese FarEasTone, con una sorprendente velocità media di download di 447,8 Mbps, seguita da altri operatori orientali come SK Telecom (Corea del Sud) e Chunghwa (Taiwan).

Opensignal ha riconosciuto TIM tra i 5G Global Leaders, ossia gli operatori più virtuosi, anche in svariati parametri relativi ai miglioramenti rilevati rispetto alla rete 4G. TIM si trova infatti al quinto posto per incremento della velocità in download, surclassata solo da AIS (Thailandia), Rakuten (Giappone), Zain (Arabia Saudita) e FarEasTone (Taiwan).

Nello specifico, la rete 5G di TIM è del 1027,8% superiore rispetto alla rete 4G. Meno performante, ma comunque degna di nota , è invece la velocità di upload, del 157,3% superiore a quella in 4G. A concludere i risultati promettenti del report Opensignal sono menzioni anche nelle categorie relative al gaming e alla riproduzione video.

Il report Opensignal, che conferma la validità della rete TIM 5G a livello mondiale, si aggiunge ai dati Speedtest Intelligence condotti da Ookla, che già riconoscono all’operatore il titolo di rete 5G più veloce d’Italia nel periodo da aprile a giugno 2021.