Acer Enduro, arrivano i notebook e tablet rugged

Acer ha annunciato Enduro, una nuova linea di dispositivi pensati per essere utilizzati in condizioni particolari. Notebook e tablet rugged che – in quanto tali – godono di certificazioni militari e resistenza all’acqua che li rendono perfetti in qualsiasi situazione, anche in quelle più estreme. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati.

Enduro T1 è un tablet Android basato su un processore MediaTek (4xCortex A73 2.0 GHz e 4xCortex A53 2.0 GHz) con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il SoC è chiamato a muovere un display IPS LCD da 8 pollici con risoluzione HD (1.280 x 800 pixel). Come tutti i dispositivi rugged, esteticamente si presenta con linee marcate e con bordi molto pronunciati. Tutto ciò serve a garantire resistenza al dispositivo.

Il dispositivo è dotato di un singolo altoparlante ed è presente il chip NFC. Jack audio da 3,5 mm, porta Type-C, Bluetooth 4.1, GPS, fotocamera anteriore e posteriore, batteria da 17.3 Wh (fino a 9 ore) completano la scheda tecnica.

Acer ha pensato anche al mondo dei professionisti con una versione del tablet basato su Windows a cui è possibile aggiungere una tastiera fisica con tanto di touchpad. Il processore MediaTek lascia spazio a un Intel Celeron (N3450) con 4 GB di RAM (LPDDR4) e 64 GB di spazio di archiviazione. Aumenta la diagonale del display che diventa da 10.1 pollici con risoluzione WXGA (1280 x 800 px).

Essendo pensato per un utilizzo più professionale, il tablet mette a disposizione una porta micro HDMI, una porta USB 3.2 e una Type-C con DC-in. Non manca la porta USB 2.0 e il lettore di microSD. Come detto, la piattaforma software è affidata a Windows 10 Pro.

Passiamo al notebook Enduro N3 che – come tutta la gamma – gode di diverse certificazioni militari ed è certificato IP53. Diverse le configurazioni disponibili: Intel Core i7, Core i5 o Core i3. La RAM arriva fino a 32 GB mentre la memoria interna può toccare 1 TB. In ogni caso, ci si trova davanti a un display da 14 pollici con risoluzione Full-HD. Il tutto è alimentato da una batteria da 48 Wh che dovrebbe assicurare un’autonomia fino a 13 ore.

Completissima la connettività con porte di ogni genere: DC-in jack, VGA, HMDI, 2 USB 3.2, USB Type-C e slot per la SD card. Completano la scheda tecnica il supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5.0. Enduro N3 sarà disponibile in Europa già da giugno a partire da 999 euro.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Acer per conoscere prezzi e disponibilità per il nostro mercato dei prodotti della linea Enduro.