Addio MIUI? Xiaomi potrebbe abbandonare la storica UI

Sebbene la famiglia di smartphone Mi 11 stia ricevendo la nuova MIUI 12.5, emerge un leak davvero importante che potrebbe gettare le basi per un nuovo inizio per quanto riguarda il software.

Quindi, dopo la MIUI 12.5 non ci sarebbe la versione 13 bensì la nuova Mi TaleUI. La nuova interfaccia utente che Xiaomi avrebbe in progetto potrebbe partire dalla gamma Mi 11 (quindi un aggiornamento) per poi abbracciare i nuovi smartphone da qui in avanti. Che possa essere però appannaggio dei soli flagship?

L’immagine offuscata nasconde sicuramente un device della famiglia Mi 11 con un assaggio della nuova interfaccia utente. Ipotizziamo che la schermata al di sotto sia un raccoglitore di widget, di pulsanti ed anche delle “tile”: termine che riporta a qualche anno fa quando erano la colonna portante dell’interfaccia degli smartphone Windows Mobile.

Se il leak fosse corretto, la MIUI 12.5 potrebbe terminare qui e iniziare una nuova fase con la nuova Mi TaleUI. Sempre nella schermata c’è scritt che sarà disponibile per la famigi di smartphone Mi 11 ma immaginiamo che sarà un aggiornamento che arriverà anche per gli altri smartphone sotto il ciclo di aggiornamenti dei due anni.

La MIUI è un’interfaccia utente che ha acompagnato l’evoluzione degli smartphone sin dalle prime versioni. Le prime versioni sono state costruite utilizzando Android Froyo come base.

Inizialmente la MIUI no nera dotata di servizi Google, sono stati aggiunti poi per poter espandere il proprio orizzonte di vendite fuori dai confini orientali.

Per ora è un leak ma se Xiaomi dovesse avere in programma una nuova partenza con una nuova interfacci per isuoi prodottoi non vediamo l’ora di consocerla.