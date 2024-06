Come pagare il parcheggio con MooneyGo (myCicero)

Trovare la colonnina (o meglio conosciuto come totem) per pagare il parcheggio nelle strisce blu non è mai semplice e spesso e volentieri è necessario percorrere a piedi svariate centinaia di metri per avvistarne una sperando che sia ovviamente funzionante. Fortunatamente ci sono diverse app che possono fare a caso nostro come EasyPark, Telepass e MooneyGo (conosciuta anche come myCicero).

Quest’ultima è, insieme alle altre, una delle più famose forse anche per merito delle numerose collaborazioni attive, tra cui quella con la banca Intesa San Paolo che si avvale proprio di quest’app (integrata all’interno dell’app del Home Banking) per pagare i parcheggi su strada.

Cos’è MooneyGo

Nata dall’esperienza maturata con Mooney e myCicero, MooneyGo è un’app di servizi per la mobilità che permette di trovare e pagare la sosta delle strisce blu all’interno di grandi città e zone più periferiche. Analogamente a EasyPark, MooneyGo utilizzando un sistema di ricerca aggiornato in tempo reale concede di trovare e pagare direttamente il parcheggio dallo smartphone.

Il servizio mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di pagare la sosta sulle strisce blu all’interno di molte città italiane e sul sito ufficiale è possibile verificare la disponibilità del servizio; la praticità di questo servizio consiste nel poterne usufruire anche a distanza, nel caso in cui si voglia lasciare l’auto in sosta per più tempo e non dover quindi recarsi nuovamente al totem per vidimare un nuovo tagliandino.

MooneyGo, è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iPhone.

Come funziona MooneyGo

Utilizzare MooneyGo è relativamente semplice, complice la presenza di una schermata di inizializzazione che comparirà al primo avvio che vi mostrerà le funzioni basilari.

L’interfaccia è user-friendly, con la mappa grande in primo piano e varie scorciatoie e filtri per accedere alle funzioni principali e ai menu secondari. Tra le funzioni più importanti, segnaliamo la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la sosta con pagamenti al minuto, un dettaglio che permette di risparmiare e utilizzare l’importo non erogato come credito al pagamento successivo.

Come cercare parcheggio con MooneyGo

Analogamente ad altri servizi, il sistema di parcheggio e pagamento di MooneyGo è semplicissimo. Prima di tutto è necessario cercare un parcheggio compatibile segnato sull’app o sulle insegne presenti generalmente sui totem stessi, impostare la sosta (tempo di sosta), selezionare il veicolo e gestire il pagamento.

A seconda della città in cui si troviamo a parcheggiare potrebbe essere necessario esporre il talloncino, disponibile sul sito ufficiale o direttamente nell’app, per segnalare agli ausiliari della sosta che si sta pagando con l’app.

Mobilità elettrica con MooneyGo

Parcheggiare lontano dal luogo di interesse può capitare a tutti e in questo caso esistono solo due opzioni: camminare fino al raggiungimento della meta oppure utilizzare una soluzione di micromobilità elettrica. Non è una opzione valida e adatta a tutti, tuttavia MooneyGo offre anche questa disponibilità e sulla mappa è possibile vedere i veicoli nei dintorni noleggiabili.