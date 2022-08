È attesa per novembre una svolta importante dalle parti del Google Play Store: dal primo del mese, infatti, entrerà in vigore la nuova Policy dello Store che prevede l’esclusione delle app VPN che interferiscono in qualche modo con la pubblicità o la bloccano del tutto.

Come sappiamo, molte app VPN offrono anche la funzione di blocco o limitazione delle inserzioni, allo scopo di garantire all’utente una maggiore privacy. Più precisamente, sono i tracker pubblicitari a subire una limitazione, ovvero quelle tecnologie utili a monitorare l’attività online di un utente e produrre così delle campagne pubblicitarie mirate.

Da novembre, saranno ammesse sul Play Store soltanto quelle app che usano la classe di base VPNService di Android per aprire tunnel criptati al livello del dispositivo verso una destinazione remota. Tali app, tuttavia, non potranno “manipolare annunci che possono influire sulla monetizzazione delle app”.

“Google afferma di voler reprimere le app che utilizzano il servizio VPN per tracciare i dati degli utenti o reindirizzare il traffico degli utenti per guadagnare denaro attraverso gli annunci”, si legge sul forum di Blokada, nota applicazione per VPN e blocco delle pubblicità. “Tuttavia – prosegue il post –, queste modifiche ai criteri si applicano anche alle app che utilizzano il servizio per filtrare il traffico localmente sul dispositivo”.

Blokada, nello specifico, non dovrebbe subire alcun ban, perché il traffico viene filtrato nel cloud e ciò non viola le politiche di Google.

Tra le app “vittime” della nuova politica potrebbe esserci DuckDuckGo Privacy Browser, insieme anche a Jumbo, due app utili anche per il blocco dei tracker.

In realtà, le nuove regole di Google non differiscono molto da quelle attuali di Apple, anche se queste ultime non sono così esplicite riguardo alla specifica problematica tracker.

Tuttora Google esclude dal Play Store le app che bloccano gli annunci in altre app Android (ad esclusione dei browser), ma fino ad oggi i software VPN che bloccavano i tracker erano sempre stati ammessi. Attendiamo i prossimi mesi per capire effettivamente come si svilupperà la questione.

Nel frattempo potete continuare ad utilizzare una delle migliori VPN per Androi consigliate nella nostra lista.