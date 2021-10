AirPods 3: Apple cambia tutto, tranne il prezzo!

Apple ha già annunciato la terza generazione degli auricolari TWS più famosi in assoluto: gli AirPods. La versione classica delle cuffiette wireless del brand di Cupertino è stata completamente ridisegnata ed aggiornata, proprio come i numerosi leak avevano mostrato nei mesi che hanno preceduto questo evento.

Apple ha appena presentato la terza generazione di AirPods, con un nuovo design che fonde aspetti dei precedenti AirPods 2 e AirPods Pro. Gli auricolari TWS di Apple mantengono un corpo realizzato in plastica dura dalla taglia unica, senza gommini. Il form factor, tuttavia, vede il primo cambiamento significativo sin dal 2016: i nuovi auricolari hanno steli molto più corti di prima e un angolo simile a quello della versione in-ear.

Per la prima volta anche gli AirPods “base” sono resistenti all’acqua e al sudore. La durata della batteria è stata estesa a 6 ore di ascolto continuo mentre con la custodia si otterrà un totale di 30 ore. I nuovi AirPods di terza generazione hanno un driver personalizzato riprogettato e un equalizzatore adattivo (Adaptive EQ) che regola e ottimizza automaticamente l’audio in base al vostro orecchio.

Apple ha incluso anche qui i controlli tramite pressione sullo stelo che conosciamo bene dagli AirPods Pro, e afferma anche che i nuovi AirPods sono compatibili con il suo sistema di ricarica MagSafe.

Compatibili con Spatial Audio e Dolby Atmos, ci aspettiamo che la qualità audio generale di questi auricolari sia decisamente più alta dei modelli che li hanno preceduti. Un nuovo sensore di “rilevamento della pelle” capisce se gli AirPods sono inseriti nell’orecchio o sono invece in una tasca o su un tavolo, mettendo in pausa la riproduzione quando vengono rimossi.

Al prezzo di 199 euro, la stessa cifra chiesta al lancio per la generazione precedente con case di ricarica wireless, gli AirPods di terza generazione saranno disponibili per il pre-ordine già da oggi e saranno in vendita la prossima settimana, precisamente il 26 ottobre.