AirPods Pro e i problemi audio: Apple avvia programma di sostituzione gratuita

Nei giorni scorsi, Apple ha annunciato l’avvio di un programma di sostituzione gratuita per alcuni modelli di AirPods Pro. Il colosso di Cupertino, infatti, ha riconosciuto la presenza di alcuni problemi audio e delle funzionalità di cancellazione del rumore nei suoi auricolari true wireless prodotti prima del mese di ottobre 2020.

Nello specifico, Apple afferma che una piccola percentuale di modelli di AirPods Pro presentano problemi come crepitii e fruscii che aumentano in ambienti rumorosi o mentre si parla al telefono. In altri casi, invece, la funzione di cancellazione attiva del rumore non funziona come dovrebbe portando a una perdita dei bassi e a un aumento dei suoni di sottofondo, come il rumore del traffico cittadino.

Avendo riconosciuto il problema, Apple ha deciso di avviare il programma di sostituzione gratuita per i modelli che presentano questi difetti. Il programma è limitato solo ad AirPods Pro. Sono esclusi tutti gli altri modelli.

Per la sostituzione, è necessario recarsi in un Apple Store o in un centro servizi autorizzato. Qui il prodotto verrà ispezionato e, se conforme ai requisiti, verrà sostituito gratuitamente. La sostituzione può riguardare il singolo auricolare o entrambi, a seconda del risultato dell’ispezione. In nessun caso, verrà sostituita la custodia degli auricolari, specifica Apple. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale a questo link.

Approfittiamo per ricordare le caratteristiche tecniche. Parliamo di auricolari true wireless con design in-ear con cancellazione attiva del rumore. Offrono una qualità sonora di alto livello grazie a un driver appositamente progettato, un amplificatore ad ampia gamma dinamica che assieme al chip H1, regola automaticamente la musica in base alla forma dell’orecchio. L’autonomia è di circa 4 ore e mezza che può raggiungere 24 ore in abbinata alla custodia di ricarica. Godono infine dell’impermeabilità di livello IPX4. Attualmente, sono disponibili all’acquisto su Amazon a poco più di 200 euro.