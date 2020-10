AirPods Studio, le vedremo al Black Friday?

Si fanno sempre più insistenti le voci sul debutto delle prime cuffie over-ear targate Apple. Il colosso di Cupertino ha in programma un evento per il 13 ottobre, in cui – oltre agli iPhone 12 – potrebbe annunciare anche AirPods Studio. Secondo il noto leaker, Jon Prosser, però le cuffie potrebbero non arrivare prima della fine di ottobre. Giusto in tempo, insomma, per il Black Friday.

Su Twitter, la fonte afferma che “la produzione di massa di AirPods Studio non sarà completata fino al 20 ottobre”. Il leaker suppone così che le cuffie potrebbero comunque essere annunciate ne corso dell’evento che si terrà la prossima settimana, ma che potrebbero essere commercializzate tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre.

Interesting note about AirPods Studio from a source: “AirPods Studio mass production isn’t complete until October 20th. I suppose they could still announce them at the October 13th event and ship them at the end of this month or beginning of next.” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020

Come ben sappiamo, la produzione di massa comunque va avanti finché un determinato prodotto resta in commercio. La fonte dunque potrebbe far riferimento alla conclusione della produzione di un primo lotto iniziale da utilizzare per il lancio. Prosser non esclude, infine, la possibilità che l’annuncio possa essere affidato a un comunicato stampa in un secondo momento rispetto all’evento del 13 ottobre. Queste però sono solo ipotesi. Difficile dire con certezza quali saranno i piani stabiliti da Apple.

Insomma, dopo mesi di indiscrezioni comunque, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di AirPods Studio. Nei giorni scorsi, è stata riportata la notizia che Apple ha rimosso le cuffie over-ear dei concorrenti dai propri store. Secondo molti, questo sarebbe il segnale che le tanto chiacchierate AirPods Studio siano finalmente in dirittura d’arrivo. Staremo a vedere!