Altri guai per Apple, lo schermo dei nuovi Watch ha un problema fastidioso

Nuovi problemi per Apple, un numero crescente di utenti segnala problemi riguardanti la luminosità dello schermo e anomalie nei quadranti dei suoi più recenti Watch. L'azienda ha rilasciato un memorandum interno rivolto ai suoi Apple Authorized Service Providers, evidenziando il problema e annunciando che stanno già lavorando per risolverlo.

Il problema principale riguarda la luminosità del display, che improvvisamente si attenua o "pulsa" quando la modalità "Always On" è abilitata su alcuni modelli di Apple Watch. Nonostante il memorandum non specifici quali modelli siano colpiti da questo inconveniente, sembra che il problema sia più diffuso sui modelli più recenti, come l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2, rilasciati solo il mese scorso. Le lamentele degli utenti si sono riversate su vari forum, tra cui MacRumors, Reddit e la community di supporto di Apple.

Secondo quanto riportato nel memorandum, Apple ha raccomandato ai suoi service providers di non effettuare riparazioni su questi orologi, ma piuttosto di consigliare ai clienti di mantenere il software dell'Apple Watch aggiornato. Ciò lascia intendere che Apple potrebbe risolvere il problema con un aggiornamento del sistema operativo, anche se non è chiaro se questa correzione sarà inclusa nell'aggiornamento imminente del watchOS 10.1, previsto per la prossima settimana.

Come soluzione temporanea, gli utenti possono disattivare la modalità "Always On" attraverso le impostazioni dell'Apple Watch.

Ma i problemi non si fermano qui. Apple ha dichiarato di essere al lavoro anche su un altro problema, ovvero la comparsa temporanea di sfumature rosa su alcune complicazioni dei quadranti dell'orologio. Questa anomalia è stata segnalata da diversi utenti online nelle ultime settimane.

Apple è già al lavoro per risolvere questi problemi e sta dimostrando un impegno costante nei confronti dei suoi utenti. Mentre i proprietari di Apple Watch attendono ansiosamente un aggiornamento del sistema operativo che risolva questi fastidi, l'attenzione è ora focalizzata sul rilascio del watchOS 10.1.