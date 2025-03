Altro che Bluetooth, i nuovi auricolari Xiaomi usano direttamente il Wi-Fi per l'alta qualità

Xiaomi ha lanciato oggi i suoi nuovi auricolari wireless, i Buds 5 Pro, segnando un potenziale punto di svolta nel settore dell'audio personale. L'azienda cinese non si è limitata a migliorare le specifiche tecniche, ma ha introdotto una soluzione rivoluzionaria per aggirare i limiti del Bluetooth: una versione con connettività Wi-Fi.

Questa caratteristica, esclusiva della versione Phantom Black dei Buds 5 Pro, consente agli utenti di godere di un audio ad alta risoluzione in modalità wireless, un'impresa finora ostacolata dalle limitazioni di banda del Bluetooth. La connessione Wi-Fi, abbinata alla tecnologia XPAN di Qualcomm, assicura una connessione stabile fino a quattro stanze di distanza e una latenza estremamente bassa, ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali.

I Xiaomi Buds 5 Pro non si distinguono solo per la connettività. La loro scheda tecnica rivela un prodotto progettato per soddisfare anche gli audiofili più esigenti:

Suono potente e dettagliato: Dotati di un woofer in titanio da 11mm per bassi profondi e un tweeter in ceramica da 10mm per alti cristallini, i Buds 5 Pro offrono un'ampia gamma di frequenze (da 15Hz a 50KHz, con un intervallo reale stimato tra 30Hz e 18KHz).

Certificazione Hi-Res Audio: Gli auricolari vantano la certificazione Hi-Res Audio, sia per la connessione Bluetooth (48KHz / 24 bit) che per quella Wi-Fi (96KHz / 24 bit). Questo garantisce una qualità audio superiore.

Cancellazione attiva del rumore (ANC): Con una capacità di cancellazione del rumore di 55dB, i Buds 5 Pro promettono di isolare l'utente anche dal traffico più intenso. Inoltre, incorporano 3 microfoni per auricolare e un sistema di intelligenza artificiale per migliorare la chiarezza delle chiamate, riducendo il rumore del vento fino a 54km/h.

Modalità ambiente e personalizzazione: La modalità ambiente offre 4 livelli di intensità per adattarsi a diverse situazioni, consentendo all'utente di rimanere consapevole dell'ambiente circostante senza togliere gli auricolari.

Autonomia estesa e ricarica rapida: I Buds 5 Pro offrono fino a 10 ore di riproduzione con Wi-Fi e 8 ore con Bluetooth. Inoltre, una ricarica rapida di soli 10 minuti garantisce 4 ore di ascolto musicale.

Design ergonomico e resistente: Con un peso di soli 5,6 grammi per auricolare e la certificazione IP54 (resistenza al sudore e alla pioggia), i Buds 5 Pro sono progettati per un utilizzo confortevole e duraturo. La custodia di ricarica, compatta e leggera (53 grammi), ne facilita il trasporto.

Controlli touch personalizzabili

Distorsione armonica totale (THD) dell'1,2% al massimo volume

Xiaomi ha integrato le conoscenze scientifiche di Harman, uno dei marchi leader nel settore audio, nella progettazione dei Buds 5 Pro. Gli auricolari dispongono di quattro preimpostazioni di equalizzazione e di una modalità "Master Harman". Quest'ultima, basata sulla rinomata Curva Harman, offre una firma sonora ottimizzata per l'ascolto musicale, raggiungendo un equilibrio ideale tra bassi e alti, secondo studi condotti su migliaia di ascoltatori. La modalità Master Harman riduce ulteriormente la distorsione armonica, fino allo 0,8%.

È importante sottolineare che la risposta in frequenza effettiva degli auricolari dipende da diversi fattori, tra cui il codec Bluetooth utilizzato (SBC, AAC, LDAC, Snapdragon Sound), la cancellazione attiva del rumore e le impostazioni di elaborazione del segnale. La curva Harman è diventata uno standard de facto nel settore audio, privilegiando un'esperienza d'ascolto piacevole rispetto a una risposta piatta.

La versione Phantom Black dei Xiaomi Buds 5 Pro è quella che fa davvero la differenza. Integrando la connettività Wi-Fi, oltre al Bluetooth 5.3, supera la principale limitazione del Bluetooth: la larghezza di banda. Ciò consente la trasmissione di audio ad alta risoluzione senza compressione, a condizione che si utilizzi un dispositivo compatibile, come lo Xiaomi 15 Ultra.

In un ambiente con rete Wi-Fi stabile, gli auricolari privilegiano questa connessione, offrendo la massima qualità audio. Quando si esce dalla portata del router, la connessione passa automaticamente al Bluetooth, utilizzando il codec selezionato dall'utente, senza interruzioni percepibili. Questa transizione fluida rappresenta un notevole traguardo tecnologico.

La principale limitazione della versione Wi-Fi è, appunto, la necessità di un dispositivo compatibile per sfruttare appieno il suo potenziale. Tuttavia, anche senza un dispositivo compatibile, i Buds 5 Pro offrono un'eccellente qualità audio tramite Bluetooth 5.3 e la certificazione Hi-Res Audio (48 KHz / 24 bit).

I Xiaomi Buds 5 Pro sono già disponibili. La versione Bluetooth ha un prezzo di 199 euro, mentre la versione Wi-Fi (Phantom Black) è acquistabile a 219,99 euro, esclusivamente tramite il sito web del produttore.