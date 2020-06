Altroconsumo: è di Vodafone la rete mobile migliore d’Italia

Vodafone è la rete mobile migliore d’Italia. A stabilirlo è Altroconsumo, associazione dei consumatori, che ha premiato l’operatore rosso con un sigillo di qualità che viene assegnato in base ai test effettuati dagli utenti dell’app CheBanda. Il periodo di riferimento va da maggio 2019 ad aprile 2020. Un risultato importante se consideriamo che gli ultimi mesi sono stati quelli del lockdown che ha portato le reti a vedere enormi sovraccarichi.

Nell’arco degli ultimi dodici mesi, gli utenti dell’app CheBanda hanno effettuato un totale di 117 mila test per valutare la qualità delle reti dei principali operatori sulle reti 3G, 4G e 5G (dove presente). Il test si compone di due step: il primo in cui viene analizzata solo la velocità di download e upload; il secondo (più completo) prende in considerazione anche la qualità di visione di un video e la qualità di navigazione su una decina di siti internet.

Nello specifico, Vodafone si è posizionata in prima posizione con una media di 20.150 punti sulla velocità di download e upload, la qualità di navigazione online e la visione di filmati in streaming, confermando il primato riconosciuto già nel 2018. Seguono TIM con 17.175 punti e Wind3 con 12.465 punti. La classifica si chiude con Iliad in quarta posizione con 11.633 punti.

La classifica pubblicata, dunque, è il risultato della media dei punteggi ottenuti nel test effettuato da tutti gli utilizzatori dell’app CheBanda nel periodo compreso tra maggio 2019 e aprile 2020.