Navigate senza pensieri con l'offerta Iliad Dati 300: 300GB a soli 13,99€ al mese, per sempre!

Se siete alla ricerca di un'offerta che vi permetta di stare sempre connessi senza pensieri, allora non vorrete perdervi questa la fantastica promozione Iliad Dati 300: attivatela subito a 13,99€ al mese (per sempre!) per avere a disposizione ben 300GB di dati con la libertà di navigare, lavorare, giocare e guardare contenuti in streaming senza limiti. Sfruttate al massimo la connessione con la velocità 4G/4G+ per una navigazione fluida e veloce in ogni momento. E non è tutto! Con 15GB dedicati per il roaming in Europa, potrete viaggiare senza preoccupazioni e rimanere sempre connessi ovunque andiate. Che vi troviate in Italia o in qualsiasi Paese europeo, l'offerta Iliad Dati 300 vi accompagnerà ovunque andrete in compagnia del vostro smartphone.

Iliad Dati 300, perchè approfittarne?

L'offerta Dati 300 è pensata per chi ha bisogno solo di GB e desidera massima flessibilità e libertà per utilizzarli. Con le tariffe chiare e trasparenti di 0,28€/minuto e 0,28€/SMS per chiamate ed SMS in Italia ed Europa, non ci saranno sgradevoli sorprese per quanto riguarda addebiti imprevisti sul vostro credito residuo.

Questa promozione Iliad include anche servizi extra come l'hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e il controllo del credito residuo per tenere sempre sotto controllo i vostri consumi. É l'ideale per navigare sia da mobile che da casa, nel caso non abbiate un router.

Approfittate dell'offerta Iliad Dati 300 senza vincoli e costi nascosti, con la sicurezza di sottoscrivere una promozione che non cambierà nel tempo. Attivare l'offerta è semplice e veloce: con il solo costo aggiuntivo di 9,99€ una tantum necessario per l'attivazione potrete godere immediatamente di tutti i vantaggi dell'offerta Iliad pensata per chi vuole restare sempre connesso.

Non perdete l'occasione di avere sempre a una connessione senza limiti veloce, affidabile e conveniente a soli 13,99€ al mese!

