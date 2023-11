Amazfit Active è il nuovo smartwatch che unisce eleganza e benessere

Amazfit, marchio del gruppo Zepp, ha oggi lanciato in Italia il suo ultimo smartwatch: l'Amazfit Active. Questo nuovo smartwatch, pensato per chi abbraccia uno stile di vita sano e attivo, promette di rivoluzionare il concetto di monitoraggio della salute grazie all'impiego dell'IA, con un occhio attento al design, alla praticità e soprattutto al prezzo.

Amazfit Active si ispira alle amate serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, presentando un design squadrato, elegante e minimalista. I modelli, disponibili nelle colorazioni Petal Pink, Midnight Black e Lavender Purple, si distinguono per la costruzione ultraleggera ma resistente, grazie a telaio in lega di alluminio (per le prime due colorazioni) o acciaio inossidabile (per l'ultima variante citata). Oltre ad un design leggermente diverso e materiali più pregiati per la cassa, la colorazione Lavander Purple è proposta con un cinturino in pelle vegana italiana.

Il display AMOLED da 1,75 pollici è personalizzabile con oltre 80 quadranti predefiniti in modo da adattarsi alle esigenze di ogni utente. Gli utenti possono anche creare e impostare le proprie foto sul display, rendendo l'orologio un'estensione del proprio stile.

Oltre all'estetica, Amazfit Active promette un'ottima autonomia. Con una durata che raggiunge un massimo di 14 giorni con una sola carica e un mese in modalità di risparmio energetico, questo smartwatch è progettato per accompagnarvi senza indurre ansia da batteria scarica.

Il nuovo Amazfit Active non è solo un accessorio di moda. Dopo l'abbinamento con lo smartphone, l'orologio consente chiamate Bluetooth, integra l'assistente vocale Alexa e monitora in modo continuo parametri vitali come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Un punto di forza è l'introduzione di Zepp Aura, un servizio disponibile tramite abbonamento che, basandosi sui dati biometrici rilevati dall'orologio, cercherà di farvi dormire meglio grazie anche alla riproduzione di suoni calmi e rilassanti. Il servizio vi aiuterà ad analizzare ogni aspetto delle vostre dormite per migliorare il recupero sia fisico che mentale.

L'orologio si distingue per l'integrazione intelligente di tecnologie avanzate. Zepp Aura e Readiness, entrambi basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un'analisi completa della salute dell'utente. La tecnologia Readiness, che valuta la salute generale su una scala da 0 a 100, offre un approccio olistico, considerando la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e l'attività fisica.

Per gli amanti dell'attività fisica, Amazfit Active offre funzionalità avanzate come Zepp Coach, un allenatore virtuale personalizzato che crea piani di allenamento individuali. L'IA è anche al servizio degli algoritmi Peak Beats, che forniscono dati dettagliati sugli effetti dell'allenamento in termini di esercizio aerobico e anaerobico, livello di fatica e altro ancora.

È presente persino un chatbot mosso da un LLM (large language model) proprietario che risponderà alle domande degli utenti riguardo ai dati raccolti dall'orologio e alle loro abitudini. L'obiettivo è aiutare gli utenti a capire meglio tutti i dati proposti e fornire suggerimenti su come migliorare il benessere personale.

Prezzo e Disponibilità

Amazfit Active è già disponibile su Amazon e presso altri rivenditori. Il prezzo consigliato è di 129,90 euro per i modelli Midnight Black e Petal Pink, mentre la variante Lavender Purple è disponibile a 149,90 euro.