AliExpress regala (quasi) questo smartwatch: 33€ per tutti, altrove costa il doppio

Se state cercando uno smartwatch completo, elegante e conveniente, questo è il momento perfetto per approfittare di una delle offerte più interessanti del momento. AliExpress propone il CMF by Nothing Watch Pro a soli 33,54€, un prezzo davvero imbattibile considerando che altrove lo stesso dispositivo costa circa il doppio. Ma non finisce qui: con i coupon esclusivi attualmente disponibili sulla piattaforma (li trovate tutti qui), potreste risparmiare ulteriori 3€, rendendo questo smartwatch un vero affare.

CMF by Nothing Watch Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CMF Watch Pro non è solo conveniente, ma è anche uno strumento eccellente per chi tiene al proprio benessere. Vi offre un check completo della salute, grazie a funzionalità avanzate come il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue in tempo reale, oltre alla registrazione dei livelli di sonno e stress. È possibile impostare promemoria per l’idratazione, il movimento e obiettivi personalizzati, con un’interfaccia semplice per seguire i vostri progressi giornalieri.

Pensato anche per gli sportivi, questo smartwatch integra un multi-sistema GPS con supporto a cinque diversi sistemi di posizionamento satellitare. Ciò significa che avrete tracciamenti precisi per tutte le vostre attività outdoor, come corsa, ciclismo o escursionismo. Con 110 modalità sportive disponibili e una resistenza all’acqua certificata IP68, potrete allenarvi in ogni condizione, senza preoccuparvi di sudore o schizzi d’acqua.

Il display è un altro punto forte del CMF Watch Pro: uno schermo AMOLED da 1,96" con oltre 600 nit di luminosità e una risoluzione di 410 x 502, perfetto per visualizzare in modo nitido ogni dettaglio. La batteria, infine, garantisce un’autonomia eccezionale: fino a 13 giorni con uso standard, con fino a 27 ore di GPS continuo. E grazie alla tecnologia AI per la riduzione del rumore, anche le chiamate Bluetooth risultano sempre chiare e nitide. Compatibile con iOS e Android, questo smartwatch ha davvero tutto quello che vi serve, a un prezzo che è difficile lasciarsi sfuggire.

