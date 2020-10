Amazfit Band 5, arriva in Italia la “versione Pro” di Mi Band 5

Huami ha inizialmente esportato la sua smart band ricca di funzioni solamente negli USA. Dopo quasi un mese dalla sua data di uscita ufficiale, quella che possiamo definire una versione potenziata di Mi Band 5 è finalmente disponibile al pre-ordine anche nel nostro Paese. Ecco dove potete acquistare Amazfit Band 5 e qual è il suo prezzo!

La versione di Huami Amazfit Band 5 su cui potrete finalmente mettere le mani non differisce in nessuna delle proprie caratteristiche dal modello in vendita oltreoceano. La smart band dal design a capsula è composta da un cinturino in gomma colorata che è possibile sostituire e dispone di un display OLED da 1,1″ con vetro 2.5D leggermente curvo. Il braccialetto smart è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è quindi adatto ed essere utilizzato in ogni momento, anche durante l’allenamento o sotto la pioggia.

Ovviamente tra i sensori dedicati al fitness troviamo un contapassi, un cardiofrequenzimetro e il software permette di registrare fino a 11 tipi diversi di allenamento sportivo. Il sensore posizionato a contatto con il polso è inoltre in grado di stimare il livello di ossigenazione del sangue SpO2. Rispetto alla classica Mi Band 5, Amazfit Band 5 supporta l’interazione con l’assistente vocale Alexa di Amazon per la gestione dei dispositivi smart home ma non solo.

Amazfit Band 5 è compatibile con tutti gli smartphone Android 5.0 o successivo e con gli iPhone che utilizzano iOS 10 o successivo, garantendo la possibilità di associazione con praticamente tutti gli smartphone utilizzati dagli utenti.

I pre-ordini sono già disponibili nella pagina dedicata alla Band 5 sul sito ufficiale di Amazfit all’indirizzo amazfit.shop. Il prezzo che il produttore ha indicato è di 44,90 euro e le spedizioni partiranno da lunedì 19 ottobre.