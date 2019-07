Amazfit Bip Lite arriva in Italia a 59,99 euro

Amazfit Bip Lite è disponibile al preordine sul sito ufficiale a 59,99 euro. Le spedizioni partiranno il 7 agosto.

Amazfit Bip Lite è disponibile in Italia a 59,99 euro con spedizioni a partire dal 7 agosto. Lo smartwatch ultraleggero con 45 giorni di autonomia dichiarata è in prevendita sul sito ufficiale del produttore. Nessuna differenza sostanziale con il modello classico fatta eccezione per l’assenza del GPS nella versione Lite giustificata da un prezzo più economico.

Il dispositivo è impermeabile fino a 3 ATM e può dunque immergersi fino 30 metri di profondità. Il display è caratterizzato da un pannello da 1.28 pollici di forma rettangolare con risoluzione 176 x 176 pixel protetto da Gorilla Glass 3. Lo schermo è leggibile anche sotto luce diretta del sole e non manca la modalità Always-On-Display che mostra costantemente tutte informazioni necessarie. Il display touchscreen può essere illuminato attraverso il movimento del polso o premendo il pulsante laterale.

La batteria da 200 mAh dovrebbe assicurare un’autonomia di 45 giorni. Il peso di 32 grammi (cinturino incluso) lo rende particolarmente leggero. Sono presenti tutte quelle funzioni proprie di uno smartwatch, come monitoraggio del battito cardiaco, tracciamento del sonno, avvisi di sedentarietà, monitoraggio dell’attività fisica e ricezione di notifiche e chiamate. Nessuna novità neanche dal punto di vista estetico. Resta dunque la cassa da 43 mm con angoli smussati.

Come detto in apertura, Amazfit Bip Lite è disponibile al preordine sul sito ufficiale a 59,99 euro. Le spedizioni partiranno il 7 Agosto. Il sito italiano è raggiungibile attraverso questo link dove è possibile consultare l’intero catalogo di prodotti Amazfit.